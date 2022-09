Salto devaluatorio

Luego de la presentación de su programa económico, Melconian dialogó con un grupo de medios sobre actualidad económica. Consultado sobre el balance que hace sobre el final del dólar soja, aseguró que no eliminó la expectativa de devaluación: “El dólar soja fue la apuesta para acumular reservas, complementario con los subsidios en la parte fiscal. Pero no abatió la expectativa de salto devaluatorio. Se armó un mercado de cambios a $200 que fue superavitario en más de u$s 7000, pero el mercado a $150 continúa siendo deficitario, en u$s 2500”.

En la misma línea, agregó: “Los más de u$s 7000 de la soja son muy probablemente la anticipación a otro precio de lo que hubiera sido octubre, noviembre y diciembre. La pregunta que se hace el mercado es si ese trimestre va a ser deficitario para el Banco Central, entonces no se habrá quebrado la opinión inicial del primero de septiembre, que hay un problema en el sector externo. Por eso al 30 de septiembre, sigue abierta la expectativa de un salto devaluatorio”.

Para Melconian, el futuro del tipo de cambio estará marcado por lo que pase día a día en octubre, sin dólar soja: “La prueba ácida de ver cómo queda el flujo del mercado cambiario es ver qué pasa en el último trimestre. Lo que le va a poner tranquilidad o vértigo, pausa o dinámica, será el día a día en octubre”. En este sentido, consideró: “Si empiezan a vender u$s 200 millones por día están al horno, porque no hay más margen para cepo a la demanda importadora. Como creo en la curva de demanda, lo que da mal a un dólar de $150, se puede emparejar a otro valor”.

Consultado acerca de cuál es el tipo de cambio que equilibra el sector externo, explicó: “No hay un número mágico ni soy un vidente. Desde que asumió Alberto Fernández hasta marzo del 2021, la devaluación contra la inflación era palo a palo, y no tenías los conflictos del mercado cambiario. Desde ese momento a hoy, la tasa de devaluación fue por debajo. Llega un momento en que el mercado cambiario a ese precio da negativo”. Por este motivo, indicó: “Para ver el número que equilibra, haces la cuenta contra el real, el euro, el dólar y el comercio ponderado, y te da entre 25 y 35% que es el atraso, ayudado por un 10% de inflación mundial. Y sino lo haría al revés: que el ministro explique por qué le puso $200 al dólar soja y no otro valor. Ahí lo tenés”.

Hacia adelante, opinó que para que el sector externo deje de ser deficitario se necesitan medidas estructurales como un “cambio de régimen”. Sin embargo, opinó acerca de cuáles cree que serán las próximas medidas del Gobierno: “Soy conciente que lo que va a ocurrir es seguir corriendo por el andarivel parchístico”. Agregó que “el dólar Qatar no es la solución”, y espera que siga el súper cepo: “No van a liberar, van a ir mirando, no van a sacar el tapón de la rejilla para que se inunde”.

De todos modos, no descartó que se implemente un plan de estabilización, tipo “plan heterodoxo Australito con sentido político electoral”. Melconian opinó que se abrió la pregunta dentro del Gobierno debido a las “dos variables rebeldes”, de una inflación del 7% que no baja, y un “super cepo” que no alcanza. “La pregunta que tienen es cómo siguen. No para ser Pep Guardiola, sino Caruso Lombardi. Pero para ser Caruso algo tenés que hacer también”.

El presidente del IERAL opinó que dentro del Gobierno deben pensar en el timing: “Dentro de esas cabecitas locas debe pasar cómo hacemos para que 5 meses antes de las elecciones la inflación baje al 3%, no es un alivio encantador, pero volvés al año pasado. Por eso, si fuera por voluntad propia del Gobierno, falta. Pero tal vez en una de esas te mete la realidad. Si en octubre el mercado cambiario día a día da -15 millones de dólares no es lo mismo que -200”.

Por otro lado, aseguró que hay un tema que no hay que dejar de lado que es la cohesión dentro del Frente de Todos: “Hay que hacer un repaso en el que no me metí, que es cómo continua la tregua. No se si el tuit de Cristina Kirchner es una advertencia, pero está claro que es la que juega el rol protagónico, y el receptor fue el Ministro de Economía. Veremos”.