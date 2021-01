«No creo en la intervención de Formosa, a Insfrán hay derrotarlo en las urnas» – NCN

Esta semana fue noticia la denuncia que recibieron tanto el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, acusados de propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos.

Varios videos circularon en internet donde se podía apreciar imágenes desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.

El episodio tomo notoriedad cuando dos de las concejalas denunciantes, Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, fueron detenidas mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital de la provincia. Las cuales fueron liberadas luego de estar un par de horas en la comisaría, y tras la intervención del Senador Nacional formoseño (entre otros referentes opositores) Luis Naidenoff.

Lo cierto es que el conflicto continúa y las denuncias por violación a los Derechos Humanos, entre otros conceptos, hacia el Gobierno de Insfrán perduran en la Justicia. Al respecto y para poder explicar lo que acontece en estas semanas en Formosa, desde NCN (Noticias Congreso Nacional) dialogamos en exclusiva con el Diputando Nacional Mario Arce (Juntos por el Cambio – 2017/2021) quien describió que lo sucedido no hizo más que “acrecentar los desmanejos, las irregularidades y los excesos del Gobierno de Gildo Insfrán”.

En cuanto a la parte sanitaria detalló que existen “centros habilitados por el Estado donde se mezclan personas que tienen Covid-19 con aquella que no lo tienen” en consecuencia adelantó que ya está cursada por su parte “una denuncia a la Justicia Federal, al Gobernador, por la violación del artículo 205 del Código Penal, en el cual se deja establecido y se tipifica a la persona o, en este caso el Gobierno, que potencia la propagación de le enfermedad y el contagio de la misma”.



Arce describe la realidad de las personas aisladas en aquellos centros: “Hay personas que no saben, una vez que se realizan el hisopado, el resultado del mismo, se tarda en dar eses respuestas, por tanto se encuentran en una situación de incertidumbre, incluso últimamente se han dado casos donde a personas que cumplieron los catorce días de aislamiento, se les prorroga ese tiempo porque aparece alguna otra persona en el mismo centro contagiada, por tanto son retenidas más tiempo y ya podemos hablar de privación ilegítima de la libertad, teniendo en cuenta que se le esta restringiendo las libertades más allá del tiempo indiciado por organismos como la Organización Mundial de la Salud”.

Como respuesta a estas acusaciones desde el Gobierno señalan que se “intensificando” la búsqueda activa de casos con testeos y procesamiento de muestras en todo el territorio, además de fortalecer la detección y medidas de control de contactos estrechos con el fin de evitar la propagación del virus. Incluso sostienen que estas medidas constituyen elementos fundamentales “para cuidar la salud y la vida de cada persona afectada por el virus, así como de sus familias y seres queridos”. Otro hecho que resaltan desde la gobernación son los números que acompañan la gestión en Pandemia, siendo Formosa (junto a Misiones) las dos regiones con menos contagios detectados.



Al respecto, el Diputado Arce, sostiene que “uno puedo mantener los números y la estadísticas sanitarias, como plantea el Gobierno Provincial, pero haciendo cumplir la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

“Se debe respetar también el derecho a trabajar, el derecho que tienen los ciudadanos que tienen un comercio, una Pymes” argumenta y agrega que “es cierto que está el Estado Provincial facultado a dictar las normas sanitarias que refieran al cuidado de la salud, pero también debe hacerlo a su economía y al respecto irrestricto de los Derechos Humanos, de esto último se está olvidando Insfrán”.

En la jornada de ayer, tanto el vicegobernador y presidente de la Legislatura de Formosa, Eber Solís, y el Bloque de Diputados del Partido Justicialista, emitieron un comunicado donde repudiaban “de manera firme y enérgica, la nueva embestida que se realiza contra la provincia”, en el mismo detallaban que veían con “profunda preocupación cómo tan livianamente acusa, desde el más supino desconocimiento de lo que transcurre en nuestro territorio, y desde la ignorancia de todo el esfuerzo que realizan el pueblo y el Gobierno unidos y organizados en la lucha contra la pandemia que azota al mundo entero con millones de infectados y fallecidos”.

Sentenciando sobre el final el “estar acostumbrados a estas viles ofensas y las resistencias que hemos tenido los formoseños en nuestra historia ha forjado un pueblo con sabiduría, templanza y coraje. No vamos a permitir que se nos subestime ni menosprecie. A propios y extraños le decimos que no vamos a claudicar”.

Sobre este comunicado, Arce, tilda de “lamentable” el hecho de “que el Gobierno, a través de sus autoridades, se mantenga firme en su postura de aceptar situaciones irregulares, o tratar de dar respuesta a la violación de los Derechos Humanos de sus ciudadanos, eso es grave y lamentable”.

“En vez de hacer una autocrítica, en vez de reconocer que se equivocaron y llamar al dialogo para tratar de buscar las mejores alternativas, lo que hacen es afirmar esas políticas que van en detrimento de los Derechos Humanos, de la posibilidad de trabajar de los ciudadanos” sostiene.



“Igual no es extraño porque el Gobierno de Gildo Insfrán siempre se comportó de la misma manera, lastimosamente todavía tenemos esta clase de Gobiernos en democracia que no son propios la misma, esto nos lleva a actitudes de casos como lo de Venezuela, y para evitar eso es que luchamos” sentencia el Diputado formoseño.

Entre otra de las declaraciones por parte de la oposición, resaltó la emitida por Elisa Carrió y el bloque de la Coalición Cívica, quienes pidieron “intervenir la provincia de Formosa y establecer la “caducidad” del mandato del gobernador” con el fin de “garantizar la forma republicana de gobierno”.

Al respecto, Arce, sostiene que “si bien la intervención es una herramienta que permite la Constitución Nacional y están las normativas” considera que a Insfrán “hay que derrotarlo en las urnas, como hombre del radicalismo creo que la mejor herramienta es trabajar, profundizar el trabajo para que en etas elecciones de medio término y de cara al 2023”

Explica que sólo por esta vía “se puede terminar con este tipo de Gobiernos que evidentemente no pudo solucionar los problemas de los formoseños, donde la mitad de la población es pobre, el 46% ha cobrado el IFE, donde solo se aporta el 0,5% del PBI a nivel Nacional. Esperemos que la gente que defiende este Gobierno se dé cuenta que no pudieron resolver nada de la calidad de vida de los formoseños y que se pueda resolver en las próximas elecciones, porque es el camino más legítimo y razonable para poder superar esta difícil etapa”.

Sobre el cierre la pregunta es casi inevitable: ¿Cuál es acaso el factor fundamental para que, pese a las irregularidades detalladas, las situaciones de abuso de poder descripta, los pésimos números en cuanto a la economía que refleja, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo la oposición, aún sigue estando en el poder Insfrán (NR: Vale recordar que el Gobernador ocupa el cargo desde el 10 de diciembre de 1995. Previamente ocupó el cargo de vicegobernador durante el mandato de Vicente Joga (1987-1995))?.

Para responder, el Diputado Arce, reconoce en principio que son “varios los factores” que confluyen para tener ese mismo resultado.

“Más allá de la Ley de Lemas (NR: Refiere al sistema electoral donde no solo se vota a un candidato o a una lista en particular, sino que cada partido o alianza es un lema. No se vota por ningún candidato en particular, sino por el espacio en general) está también el tema del manejo de los recursos, se confunde lo que es el Gobernador con el Estado” narra.

“Existe un manejo populista y asistencialista que se utiliza hacia la población que tampoco ve alternativa de ascenso social. Existe un aparto sentado por fuera del Estado como los sindicatos y las cooperativas donde se maneja una especie de “premio y castigo”, donde los mismos empleados públicos o docentes que no responde al Gobernador es castigado” sentencia.

Claro que no solo se trata del oficialismo, la oposición juega su partido “hay que reconocer que tenemos una oposición dividida, donde se realzan muchos esfuerzos individuales” reconoce el Diputado

“Por eso se debe trabajar en conjunto, es un punto importante. Creo que tenemos tiempo todavía para lograrlo, la expectativas y las esperanzas están, la sociedad también espera que la oposición este a la altura de las circunstancias, algo distinto tenemos seguro, pero lo que buscan es algo mucho mejor. Por eso todos tenemos la responsabilidad darle a los formoseños una alternativa validad, diferente” explica Arce y sostiene que “estos últimos hechos ayudó de alguna manera para acércanos, unirnos pero falta mucho. Creo que la oposición tiene la posibilidad, porque hay muchos referentes en Juntos por el Cambio que pueden ser una alternativa pero, insisto, nos falta mucho trabajo”.

Para NCN por Juan José Postararo