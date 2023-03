«No entiendo cómo tienen tanta falta de empatía con la gente» – NCN

Tras la suspensión de la sesión del 30 de marzo en el Senado, la jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, se refirió a lo ocurrido en el recinto de la Cámara alta y sostuvo que “no entiende cómo la oposición puede tener tanta falta de empatía con la gente presente”. Asimismo, puso el foco de su preocupación por el no tratamiento de la iniciativa sobre el Certificado Único de Discapacidad y la Lengua de Señas, sobre lo que planteó que “soy hipoacúsica de nacimiento y uso dispositivos auditivos porque perdí el oído derecho. Es una vida difícil como la de cualquier persona que tenga dificultad”.

La legisladora oficialista repudió la salida del recinto de los bloques de Juntos por el Cambio y Unidad Federal. Señaló que “lo del jueves no puedo explicarlo. Me parece que hay una falta de empatía muy grande. Sabíamos que se iban a oponer a la ley de alcohol cero, pero podían votarla en contra y no pasaba nada. No saben manejar su propia mayoría porque los temas fueron propuestos en el temario. No entiendo cómo pudieron levantarse y tener falta de empatía con la gente presente, cuando la convocatoria la hicieron ellos”.

De cara a las elecciones 2023, Di Tullio se refirió al futuro del Frente de Todos, y dijo tener “una mirada pública y creo que la convicción política debe ser expresada porque un proceso electoral ordena la conducción política y la único que ordena es Cristina Kirchner”. Asimismo, opinó que la vicepresidenta de la Nación “es la única que puede garantizar que la economía, la inflación y los problemas graves de los argentinos puedan encausarse. Ya lo hizo una vez” cuando fue presidenta entre 2007 y 2015.

“Yo no quiero un país con 40% de pobres y 8 de indigencia. La única en poder arreglar este lío que nos dejó Mauricio Macri con la deuda al Fondo Monetario Internacional es CFK”, concluyó en declaraciones radiales.