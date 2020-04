“No es momento de reducir recursos para la OMS”

Guterres, respondió a la decisión de Donald Trump de suspender los fondos de Estados Unidos a la OMS, que “no es momento de reducir recursos para la Organización Mundial de la Salud” .

Guterres dijo que este no es el momento de detener el financiamiento para las operaciones de la OMS o de cualquier otra organización humanitaria en la lucha contra el coronavirus, ante el anuncio de Trump de retener los fondos mientras investiga la respuesta del organismo a la pandemia.

El secretario general reviró que la OMS debe ser apoyada, pues su labor es “absolutamente” fundamental como parte de los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19.

“La OMS, con miles de personas que integran su equipo, está en la primera línea, apoyando a los Estados miembros y sus sociedades, especialmente a los más vulnerables, con orientación, capacitación, equipos y servicios concretos para salvar vidas mientras luchan contra el virus”, sostuvo Guterres en un comunicado.

El máximo representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también dijo que es posible que diferentes entidades tengan diversas lecturas sobre los hechos y que, una vez superada la pandemia, debe haber reflexión sobre cómo reaccionaron todos los actores involucrados ante la crisis, así como saber por qué el virus se propagó de forma devastadora.

No obstante, enfatizó que este no es el momento para hacerlo. “Las lecciones aprendidas serán esenciales para enfrentar de manera efectiva retos similares que puedan producirse en el futuro”, señaló Guterres, y pidió a la comunidad internacional trabajar solidariamente para detener el coronavirus.

Más temprano en la Casa Blanca, Trump comunicó su decisión de retener los fondos a la OMS, mientras su administración revisa el trabajo del organismo en China, país con el cual mantiene una guerra comercial.

Trump acusó a la OMS de haber ocultado información sobre la propagación del coronavirus, en un supuesto contubernio con China, y afirmó que miles de muertes pudieron haberse evitado “si la OMS hubiera ofrecido información veraz”.