«No es momento para reincindir en provocaciones ni para respuestas intempestivas» – NCN

Luego del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, los diputados del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, difundieron un comunicado.

Al respecto expresaron: “parece que no hay conciencia del momento delicadísimo que vive Argentina con su frente externo y su situación interna. No es momento para reincidir en provocaciones ni para respuestas intempestivas. Parece que el oficialismo y la primera minoría de la oposición intentan victimizarse”.

“Hoy el presidente enumeró proyectos que no prosperaron porque no tienen el consenso suficiente. Por ejemplo, no es conducente este nuevo ataque al sistema judicial argentino, más allá de las cuestiones que haya que solucionar. Porque ya se ha demostrado que de este modo no se va a ninguna parte”, señalaron.

Y destacaron: “En materia productiva, y en otros temas, fueron todos enunciados de proyectos de ley que, incluso, ya vinieron al Congreso en el marco de las Extraordinarias y que ni siquiera pudieron realizar, ni conformar las comisiones. En este contexto, levantar la voz y provocar para generar un clima aún más denso y complejo no sirve”.

“El Presidente se ve muy alineado con no desencantar aún más en su frente político interno y, a la vez, ataca a la primera minoría. Ambas partes de la grieta en roles de víctimas y ninguno atendiendo los problemas reales y concretos de los argentinos”.