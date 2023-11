El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este miércoles que apenas termine la tregua con Hamas, que incluye la liberación de rehenes por parte del grupo islamista palestino, el Ejército de Israel renovará sus ataques en la Franja de Gaza.

«No hay manera de que no vayamos a combatir hasta el final a Hamas», subrayó Netanyahu, al exponer en un video una idea que contaría con el beneplácito de «todo el Gobierno» y también de los militares.

El primer ministro insistió en que, pese a la tregua temporal iniciada el viernes último, los objetivos no cambiaron.

Netanyahu volvió a pronunciarse por «la eliminación de Hamas, la vuelta de todos los secuestrados y la necesaria garantía de que Gaza nunca será una amenaza para Israel«, tres objetivos que se propuso desde que comenzó la respuesta a los ataques perpetrados por la milicia islamista radical en territorio israelí, el 7 de octubre.

En tanto, el líder opositor Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra creado por Netanyahu, dejó en claro que Israel seguirá intentando “aprovechar al máximo” el acuerdo sobre los rehenes, pero que está dispuesto a renovar la lucha en cualquier momento.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

«From the start of the war, I set three goals: Eliminating Hamas, returning all of our hostages and ensuring that Gaza will never again go back to being a threat to the State of Israel. These three goals still stand. pic.twitter.com/B3QmWZEdWd

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 29, 2023