“No hay rastros de toxinas”

Los médicos que están tratando al opositor ruso Alexei Navalni han dado prácticamente por descartado que este haya sido envenenado como había señalado su entorno, que denuncia que se le suministró una toxina que le ha dejado actualmente en coma e ingresado en la UCI de un hospital de Omsk.

En declaraciones a la prensa, el jefe médico adjunto del hospital BSMP-1 de Omsk, Anatoli Kalinichenko, ha anunciado que ya cuentan con “un diagnóstico casi completo”, si bien no ha querido ofrecer más detalles del mismo. El responsable médico, según la agencia rusa Sputnik, se ha limitado a señalar que “el diagnóstico de envenenamiento probablemente sigue en nuestro subconsciente, pero no creemos que el paciente la haya sufrido”. “Los exámenes que se han hecho hasta hoy no han revelado la presencia ni tampoco los rastros de toxinas en la sangre o en la orina”, ha aseverado.

“Hay un diagnóstico, hay complicaciones y un estado que se corresponde con el diagnóstico que hemos realizado. Lamentablemente, no puedo darlo a conocer, pero lo hemos comunicado a la esposa y al hermano de nuestro paciente”, ha precisado el responsable médico.

Poco antes, el presidente de la Fundación Anticorrupción (FBK) creada por el opositor, Ivan Zhdanov, había sostenido que la sustancia que se le habría suministrado no es solo peligrosa para Navalni sino también para quienes están a su alrededor. “Todos a su alrededor deben usar trajes protectores”, ha contado Zhdanov, citando las palabras de una representante de la policía de transporte que no quiso aclarar la sustancia alegando “el secreto del sumario”.

Por su parte, el médico jefe del hospital de emergencias BSMP-1 de Omsk, Alexander Murajovski, había señalado que hasta el momento todos los análisis que se han realizado al opositor han sido negativos. “Según los documentos oficiales que me llegaron de nuestro laboratorio químico y toxicológico, el espectro de sustancias que el dispositivo ya ha probado, todos son negativos”, ha indicado, si bien no ha aclarado las sustancias que se han probado.

La cara de la oposición rusa

Navalni tuvo que ser hospitalizado de urgencia este jueves en Omsk, después de que el avión en el que viajaba desde Tomsk a Moscú realizara un aterrizaje de emergencia debido a que el opositor comenzó a sentirse mal. Su portavoz, Kira Yarmish, denunció desde un primer momento que habría sido envenenado con alguna sustancia en el te que tomó por la mañana en el aeropuerto.

En los últimos años, Navalni se ha convertido en la cara más visible de la oposición al presidente ruso, Vladimir Putin, encabezando numerosas protestas en su contra y siendo detenido en repetidas ocasiones por las autoridades rusas.

Su caso recuerda al de otros opositores y disidentes rusos envenenados en los últimos años. En 2006, el antiguo agente del servicio secreto Alexander Litvinenko falleció tras haber tomado un té que contenía polonio-210, una toxina radiactiva, durante una reunión en Londres.

También en suelo británico, el antiguo espía convertido en agente doble Sergei Skripal y su hija fueron hallados inconscientes en marzo de 2018 frente a su residencia en Salisbury después de haber sido envenenados con un agente nervioso, si bien ambos consiguieron sobrevivir. Londres responsabilizó a las autoridades rusas de este suceso.