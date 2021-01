Embed Quiero contarles que ya me dieron el alta médica Si bien durante el aislamiento estuve en contacto con el equipo y trabajando de manera remota, a partir de hoy iré retomando de a poco las actividades presenciales. ¡Gracias por los mensajes de apoyo! A seguir cuidándonos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 15, 2021

“Quiero contarles que ya me dieron el alta médica. Si bien durante el aislamiento estuve en contacto con el equipo y trabajando de manera remota, a partir de hoy iré retomando de a poco las actividades presenciales. ¡Gracias por los mensajes de apoyo! A seguir cuidándonos”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

La primera actividad del mandatario porteño fue una recorrida del dispositivo Detectar que abrió la semana pasada en el Club Atlético River Plate, junto al vicejefe Diego Santilli y a su presidente del Club, Rodolfo D’Onofrio.

“Somos conscientes de que hay rebrote en la Ciudad y en el mundo, por eso es tan importante que nos cuidemos hoy más que nunca. Es la mejor manera de enfrentar esta situación.”, dijo el jefe de gobierno porteño y resaltó: “No hay rol del Estado que supla a la responsabilidad individual”.

El primer mandatario porteño detalles de cómo transitó la enfermedad: “Desde lo personal estuve muy cansado durante los primeros días, con dolores de cuerpo. Realmente cansado. Eso me habrá durado dos o tres días. Estaba muy en reposo y a partir de eso fui mejorando día por día. Hoy estoy recuperado, me dieron el alta. El médico me dijo que vaya volviendo de a poco, regulando”.

El 6 de enero, Rodríguez Larreta informó que dio positivo de coronavirus, tras regresar de la costa atlántica donde había pasado el fin de semana y que se encontraba en aislamiento en su domicilio.

“Ayer volví de la Costa, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien en casa. Por favor sigamos cuidándonos y, ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, publicó en su cuenta de Twitter en ese momento.