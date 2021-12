«No los puedes pedir a la gente si no los das»

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y la incidencia de covid-19 de nuevo trepando velozmente en España, muchos son los expertos que recomiendan realizarse un test de antígenos justo antes de acudir a una reunión familiar en interiores con no convivientes. También los que asesoran al Gobierno. Si bien estos test no son 100% fiables y pueden arrojan falsos negativos en personas contagiadas pero asintomáticas o con poca carga viral, epidemiólogos como Alfredo Corell reconocen que es «un filtro» o «una capa adicional de prevención», como indicó la viróloga Margarita del Val.

La Comunidad de Madrid va a repartir –con una semana de retraso por problemas de suministro– un test de antígenos a todos sus residentes «para que en caso de reuniones sociales», durante la Navidad, «lo haga de manera segura», según explicó su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En Cantabria, el grupo Ciudadanos ha propuesto que los test sean subvencionados al 50% para facilitar el acceso a los mismos.

Hace un año, no había vacuna ni disponibilidad de autotests. En España, los test de antígenos de autodiagnóstico de covid-19 se venden en las farmacias sin receta desde finales de julio de este año. Su venta está circunscrita a este canal y el decreto que así lo establece no fija su precio. Entonces, el importe no bajaba de los siete euros y llegaban a los diez. Seis meses después, el mercado ha ido regulando el precio a los que se pueden adquirir estos test en las farmacias españolas, donde se pueden encontrar desde los tres o cuatro euros, si bien en la mayoría están a entre cinco y seis.

El incremento de la demanda experimentado con la llegada del puente de diciembre y la Navidad -un 545% desde noviembre, según la consultora IQVIA- ha hecho que vuelva a subir el precio en algunas farmacias y que sea más difícil conseguirlos.

Según explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), «los test de autodiagnóstico son productos sanitarios de venta libre. Es decir, no tienen un precio fijado por las autoridades y es el fabricante el que establece el precio al que distribuye cada producto. Por tanto, los precios podrán ser diferentes según el producto. Hoy, ya hay más de 10 fabricantes diferentes de test de antígenos».

Hasta el momento, el Gobierno lo único que ha hecho en materia de accesibilidad a los test es eliminar el IVA de este producto, pero no ha regulado su precio. Tampoco hay apenas administraciones que los faciliten gratuitamente. En este sentido, cabe recordar por ejemplo la iniciativa de la Comunidad de Madrid de abrir puntos de realización gratuita -con cita previa- de test de antígenos, como hizo el pasado verano en el Intercambiador de Plaza de Castilla o el Wizink Center. Este puesto de testeo masivo cerró el 30 de septiembre.

Envíos gratuitos a casa en Reino Unido

En Reino Unido, en cambio, los ciudadanos pueden solicitar gratuitamente a través del portal web del gobierno británico. Según cuenta a 20minutos el investigador de la Universidad de Leicester Salvador Macip, residente en Reino Unido, «aquí los tests son gratis y te lo envían a casa. ¡Puedes pedir una caja de siete por día! Te lo ponen muy fácil». El resultado, explica, se obtiene online en la página del sistema nacional de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés).

El experto, también profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), defiende que «es básico poder hacer tests para controlar la pandemia, sobre todo ahora en Navidad» y considera que en España se debería extender la gratuidad de los test de antígenos.

«Es un problema económico y logístico. Pero ojalá se pudiera hacer. Los tests de antígenos solo son útiles si se hace periódicamente, porque una solo no es garantía de nada», agrega. «No puedes pedir que la gente se haga tests regularmente si no se los das gratis», sentencia.

¿Cómo los hacen los países vecinos?

En Alemania, la sexta ola que les embistió este otoño llevó al Gobierno el pasado noviembre a recuperar la medida de ofrecer test de covid-19 gratuitos a la población como parte de la estrategia para hacer frente a la pandemia. Estos test se ofrecieron por primera vez en marzo y hasta octubre con la intención de compensar el lento ritmo de la campaña de vacunación. Un mes después de suspenderse esta medida, desde noviembre vuelven a facilitarse sin coste para la población.

En Portugal los test de antígenos se venden no solo en las farmacias sino también en los supermercados. Mercadona, de hecho, dispone de ellos en los lineales de sus centros en territorio luso a 2,10 euros. Además, la web de Inframed, la autoridad nacional de medicamentos, dependiente del Servicio Nacional de Salud, recoge 927 farmacias y 438 laboratorios de todo el país en los que se pueden obtener test de antígenos -uno cada 15 días- que son reembolsados al 100% por el Gobierno. Esta medida está vigente hasta el 31 de diciembre y se extiende a toda la población.

En Francia, el otro país europeo con el que España comparte frontera, solo se venden en farmacias o centros sanitarios y su precio sí está regulado por ley: el máximo establecido es de 6,01 euros. Hasta el 15 de octubre, la seguridad social francesa cubría el 100% del coste, pero ahora solo son subvencionables los que se prescriben a personas con síntomas, entre otras excepciones que recoge el ministerio de Sanidad en su web.

En Italia las pruebas rápidas de autodiagnóstico también se venden en farmacias y supermercados y su precio, como en España, tampoco está regulado por el Gobierno. El acceso gratuito a los test de covid se contempla bajo prescripción médica. Recientemente ha aprobado la norma que exige test para todos los que lleguen desde otro país europeo, más una cuarentena de cinco días a quienes no se han vacunado.

En Bélgica han habilitado un sistema por el cual se puede pedir cita en centros sanitarios y farmacias para realizarse un test PCR de covid de forma gratuita. Se necesita solicitar el llamado ‘código CTPC‘ para conseguir la prescripción de un test de coronavirus sin cargos. Este llega vía SMS al teléfono móvil o vía correo electrónico. Estas PCR se ofrecen gratuitamente a los residentes mayores de seis años, a quienes no se han podido vacunar aún, a quienes están pendiente de la segunda dosis o a quienes se vacunaron hace entre 28 y 98 días, según la vacuna que recibió, según explican en la web oficial del Gobierno belga.