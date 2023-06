«No me hagas subir el chat»: el áspero cruce entre Malena Galmarini y Diego Valenzuela

El intendente del partido de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, cruzó en Twitter a los políticos presentes en un acto de inauguración en su localidad, tildándolos de “punteros” y recriminando su ausencia. Valenzuela se dirigía al gobernador Axel Kicillof y al ministro del Interior Wado de Pedro, pero Malena Galmarini, quien también protagonizaba las fotos, le contestó. “No me hagas subir el chat de mi secretario con tu secretaria”, afirmando que sí había sido convocado.

“Bienvenida la cloaca, pero lamentable este acto en Pablo Podesta: sin el intendente y, en lugar de los vecinos del barrio, el protagonismo de los punteros y los aparatos políticos”, publicó Valenzuela, perteneciente a la coalición de Juntos por el Cambio, junto a un video donde se ven a los dirigentes oficialistas rodeados de integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Galmarini, Kicillof y de Pedro en el acto en Tres de Febrero

Malena Galmarini, presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos y compañera de Sergio Massa, a pesar de no haber sido arrobada por Valenzuela, contestó: “Diego, te estuvimos esperando como cada vez que fui a Tres de Febrero. Pero hiciste tu lindo video en IG ayer anunciando obras que no hiciste. Y claro, no viniste hoy. Los vecinos y vecinas además querían hablarte de la localización de la Alcaidía. Será la próxima”.

La respuesta de la presidenta de AySA

Ante esa respuesta, el intendente twitteó: “Hola, estimada Malena. Paso a responderte: no fui invitado, de hecho hace unos días me enteré de que venía Axel Kicillof e hice la consulta al Ministerio de Obras Públicas de la provincia y no hubo respuesta. Viendo cómo fue el acto, ¡me alegra no haber ido!”.

Además, sin esperar respuesta, continuó con su defensa: “Por otro lado Malena, te cuento que el proyecto de alcaidía es una política de la provincia de Buenos Aires. Siendo una iniciativa de Axel Kicillof, te sugiero que le mandes a él las inquietudes”.

“No me hagas subir el chat”: cómo escaló la conversación entre Malena Galmarini y Diego Valenzuela

Ante la provocación del intendente, Galmarini twitteó: “Diego, no me hagas subir el chat de mi secretario con tu secretaria. Sobre la alcaidía, la política pública claramente es de la provincia, sin embargo el terreno donde se emplaza lo proponen los intendentes. Los vecinos que estuvieron conmigo lo saben. ¡Un beso!”.

«No me hagas subir el chat de mi secretario con tu secretaria», twitteó Galmarini

Sin más, Valenzuela decidió subir él mismo la captura del chat y escribió: “No hay drama, lo subo yo. Esto no es una invitación, es una chicana. No pueden convocar el mismo día (un rato antes) a un intendente. Tengo una agenda organizada y hacía 5 días que estaba preguntando si se hacía la actividad. ¡Lo hicieron así para que no pueda ir!”, denunció, mientras que en la captura se puede ver la confirmación del horario del acto en un mensaje enviado a las 7.55. También manifestó: “Me hicieron un favor, ¡cero ganas de participar de un acto político partidario con gente traída en micros!”.

La captura de pantalla finalmente fue compartida por Valenzuela

Otra vez, Valenzuela twitteó sin esperar respuesta y dijo: “De nuevo, la alcaidía como política y su ubicación fue definición del Ministerio de Justicia de la provincia, incluso sacaron una ley de expropiación en la Legislatura”. También pidió que “no sigan confundiendo a los vecinos con falsedades” e ironizó: “Parece mentira que cuestiones una política del gobernador”.

En un tercer mensaje, el intendente reforzó su primera acusación y publicó: “Sigo sin entender por qué inauguraron una obra importante, no con vecinos, sino con punteros, militantes y planeros. No hubiera estado nada cómodo en ese lugar, ¡pero me alegro porque los vecinos tienen la cloaca!”.

Malena Galmarini no volvió a contestarle y Axel Kicillof, tanto como Wado de Pedro, los dos funcionarios nacionales que el intendente había arrobado en primer lugar, no participaron de la discusión.

