No me jodan con la «Scaloneta»

Terminemos con «La Scaloneta». No sé qué es, pero no lo soporto. No me gusta. A Lionel Scaloni no le gusta. Lo dijo públicamente. «Me incomoda».

La mismísima AFA la describió en un video institucional como una «máquina terrible, diseñada para ganar».

No tengo nada contra él, simplemente no es quien me hubiera gustado para el puesto. Sólo eso.

Cómo llegó es un tema que quedó obsoleto y carece de relevancia a dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

Se le da la derecha por lograr lo que nadie en 28 años.

Alguno podrá recordar finales del mundo y de América perdidas, logros en juveniles y hasta dos medallas olímpicas, pero en el país del exitismo a ultranza, saben a casi nada.

Entiendo la moda 2.0 de apodar equipos. Algo viejo como la «Naranja Mecánica».

Es lógica tanta expectativa. Se ha formado un equipo que impone respeto y da que hablar. Está en estado de gracia. Y desde la previa para 1994, no se llegaba con un equipo campeón de América.

Pero «el que se quema con leche ve una vaca y llora». Excepto el equipo que fue a Rusia 2018, desde 1994 hasta aquí, todas las selecciones generaron ilusiones, pero se evaporaron en pies de rumanos, neerlandeses, alemanes, franceses y suecos.

Se representa a la «Scaloneta» con un viejo micro escolar, como en el que íbamos y volvíamos de la escuela.

Alejandro Sabella habló de «optimismo moderado» que debería imponerse al pensamiento que tuvimos entre 1986 y 1993. Argentina campeón es lo cotidiano.

Prefiero ser punto y no banca. Cuando fuimos de banca, el golpe fue aún más duro.

Ni micro viejo ni una máquina terrible diseñada para ganar. El miedo no es zonzo y el exitismo, como la necesidad, tiene cara de hereje. No me jodan, estoy muy nervioso.