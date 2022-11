«No me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán» – NCN

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal recorrió Formosa como parte de su gira por el interior del país, donde en un momento fue increpada por un grupo de personas, a las que identificó como enviados del gobernador peronista, Gildo Insfrán.

«No me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora (de Buenos Aires), menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán», sostuvo la dirigente.

En la provincia norteña, Vidal recorrió distintos barrios y mantuvo encuentros con comerciantes, productores y emprendedores, mientras que también tuvo reuniones con referentes del PRO y Juntos por el Cambio provincial y brindó una conferencia de prensa con medios formoseños.

«Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto, y le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer», sostuvo la actual legisladora en la rueda de prensa.

Y agregó: «Yo hace 15 años que camino los barrios, no crean que porque nos mandan 3 punteros me van a callar, no me asustaron ni los narcos ni la policía corrupta cuando fui gobernadora de la provincia de Buenos Aires, menos me voy a asustar por un par de punteros de Insfrán».

Por otra parte, Vidal criticó el reparto de fondos a las provincias que hace el actual Gobierno: «Este claramente no es un gobierno federal, nuestro gobierno, el de Mauricio Macri, una de sus primera medidas fue devolverle a todas las provincias del país 15 puntos correspondientes a la coparticipación, hoy es mucho más lo que se queda el Gobierno nacional que lo que llega a las provincias».