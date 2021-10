“No podemos cogobernar con los delincuentes” – NCN

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, rechazó la idea de un sector de Juntos por el Cambio de ir por la presidencia de Diputados en caso de que den los números tras las elecciones 2021. «No podemos cogobernar con los delincuentes», sentenció.

Sobre esa idea, de la que han hablado públicamente dirigentes como María Eugenia Vidal y Elisa Carrió, el diputado Juez fue consultado en LN+ sobre esta posibilidad, y en ese sentido, afirmó:

«De ninguna manera, tenemos que prepararnos para volver al poder dentro de 24 meses. No podemos cogobernar con los delincuentes, nosotros somos otra cosa».

«Hay que tenerlo en claro. No podemos aspirar a estar a estar bajo ninguna línea de sucesión. La gente nos va a votar para que seamos una oposición firme, contundentes, no cobarde y timorata. Una oposición que le ponga un límite a Cristina Kirchner, a mí no me van a elegir para que yo vaya a cogobernar con Massa. La gente quiere que yo vaya al Senado a ponerle un tate quieto a Cristina, no a hacerle mimos», señaló.

Por otro lado, el diputado criticó la actitud de manifestantes durante la marcha del 17 de octubre, por el Día de la Lealtad Peronista, que pisaron las piedras y arrancaron fotos de homenajes a muertos por Covid-19 en Plaza de Mayo.

«Me dio un dolor en el alma. Conozco al papá de Solange y todos somos Solange acá en Córdoba, ayer nos sentimos todos agraviados. Sentimos que a Solange la lastimamos dos veces. Rompiendo su foto en un memorial que lastima la memoria de los 115 mil muertos que tuvo este país por motivo de Covid-19. Uno no entiende por qué tanto odio. Es muy difícil creerle a esta gente que vienen a ser mejores», expresó Juez.