“No podemos encontrar donde fueron los 44 mil millones de dólares que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional” – NCN

Días atrás, el ministro de Economía, Martin Guzmán, brindó el informe sobre el estado de la deuda, ante senadores y diputados de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que preside José Mayans y en la que el fueguino, Matías Rodríguez, es secretario. La oposición estuvo ausente en el debate, solo un diputado presente y 3 conectados de manera remota.

Por su parte, el senador nacional por Tierra del Fuego Matías Rodríguez, lamentó “la ausencia de los senadores de la oposición no ayuda. Encontrar consensos será difícil si no vienen a escuchar, si no vienen a la discusión y también a hacerse un poco de cargo”.

El senador fueguino le preguntó al ministro, “si pudieron identificar que los 44 mil millones de dólares que tomó el macrismo, hayan ido para la construcción de escuelas, de caminos, de puentes, de fortalecimiento para las provincias. ¿Cómo puede ser que tomaron deuda para pagar la deuda que tenía el país y sin embargo la deuda creció exponencialmente?. Quiero contarle que la provincia de Tierra del Fuego, hacia 2015, tuvo pleno empleo y hacia finales de 2019 llegamos a tener 15 puntos de desempleo. Eso significó el macrismo para nosotros, así de sencillo y así de grave”.

Para finalizar Matías Rodríguez destacó que, “desde el Congreso de la Nación este año se votó una ley para que el endeudamiento en moneda extranjera comience a aprobarse por el poder legislativo. Macri tomó el crédito más grande de la historia del FMI sin pasar por el Congreso. Tenemos que tener muy presente lo que el macrismo lastimó a nuestra industria nacional y fueguina. Necesitamos hombres y mujeres, como nuestra compañera y candidata Carolina Yutrovic, que sigan defendiendo la industria en la Cámara de Diputados. Este es el camino para poner a la Argentina de pie, para recuperar esa Tierra del Fuego cada día más productiva”.