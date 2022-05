‘No podemos permitir que Putin gane la guerra, y no lo hará’, afirmó el canciller alemán

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, pronosticó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ganará la guerra lanzada contra Ucrania en febrero, a la luz del desarrollo del conflicto hasta ahora, más de 90 días en los que «no logró alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos».

«No podemos permitir que Putin gane la guerra y estoy convencido de que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos, y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está ahora más lejos que nunca», dijo Scholz, en una intervención en el Foro Económico de Davos, que cierra su reunión anual.

El canciller alemán enfatizó que lo que está en juego desde que comenzó la agresión rusa a Ucrania es todo el sistema de cooperación internacional que fue diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

«Una potencia nuclear se comporta como si tuviera derecho a volver a dibujar las fronteras, para la que la soberanía y autodeterminación no son para todos, esto es imperialismo, que amenaza con llevarnos a una época en la que la guerra era un instrumento común de la política», señaló, citado por la portal alemán de noticias Deutsche Welle.

Scholz destacó la «firme respuesta internacional» a la flagrante violación del derecho internacional por parte de Rusia, y dijo que ésta fue muy importante, ya que demuestra que «un mundo multipolar no es un mundo sin reglas».

The Russian aggression against Ukraine has to stop. A lot of countries are suffering from this brutal war. We are very decided that we will help the countries that are suffering through global cooperation and by supporting the @WFP – my interview with @DeutscheWelle. https://t.co/0UzHtjZQxa

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 24, 2022