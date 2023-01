«No puede haber más de siete ministerios» – NCN

Con pasado como intendente de San Miguel y ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín de la Torre es otro de los que se anotan en Juntos para suceder a Axel Kicillof este año. En diálogo con La Tecla, el senador por la Primera sección electoral defiende el proceso de discusión interna que viene llevando la coalición para definir las candidaturas, destaca las virtudes de Patricia Bullrich como posible candidata a Presidenta y analiza las prioridades de la Provincia.



-¿Qué espera de estas recorridas que está haciendo durante la temporada como precandidato a Gobernador?

-Nosotros hacemos recorridas que son atemporales. No es que vamos a hacer siempre la misma actividad playesca de verano. No tomamos clases de surf ni ninguna de esas cosas. Nos interesa estar con el Mar del Plata profundo o con el Pinamar profundo. No estar con la gente que viene de vacaciones, sino con la que vive acá. Yo trabajo sobre ese público. Uno se lleva más cosas así.

-El año pasado, en una entrevista con La Tecla, aseguró que “hay muchas candidaturas y poco trabajo en conjunto”. ¿Cree que ese escenario se mantiene?

-Nosotros construimos, incluso antes de que estuviéramos los tres con Patricia (Bullrich), una forma de trabajar con Néstor Grindetti y Javier Iguacel. Nuestros equipos técnicos arrancaron ya en junio a trabajar juntos, entendiendo que los tres teníamos una mirada parecida sobre la provincia de Buenos Aires. Ya nos entregaron las primeras directrices. Los tres aspiramos a que uno de nosotros sea el candidato a Gobernador.

-¿Puede haber rupturas en Juntos ante la falta de acuerdos por las candidaturas?

-No hay posibilidad de rupturas. Yo creo que este es el momento para que se den las

discusiones, que no son sobre personas, sino sobre ideas. Juntos está discutiendo

ideas. Por supuesto que esas ideas las representan personas, pero acá, lo que estamos planteando son discusiones de modelo de país, que por ahí no son tan distintos, pero no son iguales. Las discusiones son sobre formas de gobernar.

-¿Por qué se inclina por Patricia Bullrich como candidata a Presidenta?

-Por que en Argentina hace muchos años que la política acaricia los problemas y no

los resuelve. Y para enfrentarlos se necesita coraje, convicción profunda, experiencia,

ser austero. Todas esas cosas son características muy propias de Patricia. Ella tiene el

carácter que se necesita para este tiempo de Argentina.

Joaquín de la Torre: No puede haber más de siete ministerios

-Todo indicaría que Kicillof irá por la reelección. ¿Qué balance hace de sus tres

años de mandato?

-El vino con un libretito que no tenía nada que ver con la realidad de la Provincia. Estuvo dos años intentando escribir ese libretito. Y eso lo llevó a un fracaso en su gobierno. Vemos millonadas de pesos para actores. Insiste con todo lo que tiene que ver con la sexualidad, cuando la Provincia tiene 50% de pobres, 55% de los chicos no terminan el colegio, necesidades de agua y cloacas en el Conurbano, problemas de inseguridad. El que asume la responsabilidad de gobierno debe tener en claro una cosa: cuando uno llega hay dos escaseces, tiempo y plata. Nunca tenés la plata necesaria para solucionar todos los problemas y tampoco nunca vas a tener el tiempo necesario. ¿Qué es gobernar bien? Elegir

bien las prioridades.

-Habló de ministerios inútiles por el gasto que generan. ¿Cuáles eliminaría?

-Si vos tenés 23 ministros, les tenés que dar de comer a todos. La Provincia tiene prioridades y los ministerios deben estar hechos en función de esas prioridades; esto no se trata solamente de eliminar este o aquel ministerio, sino de entender las prioridades. Necesitamos achicar, la Provincia no puede tener más de siete ministerios, porque tiene que ver con cómo resolvemos los temas importantes. Gobierno y Justicia, Seguridad, Educación, Salud, Economía, Desarrollo Social, Infraestructura; ahí están los siete. Esto no quiere decir que el tema del ambiente no sea importante, lo mismo que los problemas de la mujer y la violencia que sufre; pero el Estado ya tiene en su organigrama a los encargados de resolver esos problemas: el fiscal y juez de familia. Por otro lado, el 60% de los gases que contribuyen al cambio climático provienen de cinco países. Argentina produce cerca del 0,6%. La mitad son las vacas. No les puedo decir a los bonaerenses que va a haber menos vacas. Yo quiero

más ganado, más carne de exportación. Hasta que esos cinco países no resuelvan esos problemas, lo que podemos hacer en Argentina va a ser solamente en contra de los argentinos.

