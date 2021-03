“No queremos andar de niñeros de nadie”, definiciones de Gerardo Zamora

Este domingo, acompañado por integrantes del COE, el gobernador brindó una conferencia sobre la situación del coronavirus en la provincia.

El mandatario santiagueño aclaró que no habrá restricciones pero sí reconoció que hubo un relajamiento en todos los sectores. Por ello pidió redoblar esfuerzos y respetar las medidas por la pandemia del coronavirus.

Aquí algunas de las frases más destacadas:

*Quiero pedirles a los hermanos santiagueños que mantengamos las medidas de prevención: mantener distancia, no participar de reuniones familiares sociales de más de 12 personas de vínculo común, usar tapaboca y cuidar de nuestros mayores y personas con factores de riesgo.

*La pandemia no tiene nada bueno. No tiene nada positivo. Todas las recetas son desgastantes y perjudican. Eso fue lo que se aprendió. Preguntenle a Donald Trump o miren lo que está pasando en Brasil. Y los que hicieron las cosas bien también enfrentamos dificultades. Pero todos los días estamos aprendiendo y sabemos que las decisiones nunca son simpáticas. Hay gente que trabaja en contra y quieren sacar rédito político.

*Estamos en 85 infectados diarios con covid. Es una luz de alerta, un semáforo amarillo y es coincidente con lo que está pasando con esta gran preocupación de la segunda ola. Hoy hay una segunda ola en Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay. Les pido a todos que nos sigamos cuidando.

*No podemos andar de niñero de todos. Me entristece saber que lo que se hace para muchos no tiene sentido. Pero todo lo que se hace es trabajar en una base científica. Ruego a Dios que nos ilumne y tengamos menos perjuicios posibles en vidas humanas.

*No vamos a modificar el sistema que tenemos. No se harán restricciones. Hubo un relajamiento. Los controles han sido más laxos. Se han ido controlando menos algunas actividades porque la situación era buena. Ahora lo que se hará es controlar más y hacer cumplir lo dispuesto. En algunos sectores no se está cumpliendo con los protocolos.

*La policía tiene mucho trabajo porque hay que cuidar a los que vienen a la provincia, trabajan colaborando en la realización de hisopados. Por eso les pedimos a los santiagueños que sean responsables. La idea no es desgastarnos para andar como niñeros pero sí con mucha fuerza aplicar el artículo 205. Es decir en aquellos que promueven los espectáculos y no piden permiso.

*Debemos reconocer que hubo un relajamiento. Hay mucha actividad comercial. Les pedimos a los dueños de los comercios que hagan cumplir los protocolos.