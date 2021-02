“No se puede plantear el retorno a la presencialidad de manera imprecisa y ambigua”

La vuelta a las clases presenciales en todo el país continúa siendo un tema de discusión y debate entre los principales gremios y autoridades del Gobierno. El universo docente exige mayores recursos y garantías de protección sanitaria, mientras que la Ciudad de Buenos Aires insiste en retornar en los próximos días. Desde Nación, en tanto, ahora aseguran que las clases volverán en “bloques semanales” y por grupos.

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso, se refirió al respecto y aseguró que “la docencia es la más interesada en volver a trabajar en las escuelas porque ese es el lugar natural para hacerlo”, aunque insistió en la necesidad de que se garanticen las condiciones de seguridad y cuidado de la salud para toda la población escolar.

“A los que hacen comparaciones falaces e infundadas ya le hemos dicho que la escuela no es un bar, no es un club, no es una cervecería. Que la educación no es una mercancía, porque es, fundamentalmente, un derecho social tal como lo dice la Ley Nacional de Educación y nuestra Constitución. Asegurar ese derecho es una responsabilidad del Estado Nacional y de las provincias”, puntualizó la dirigente el pasado domingo en El cohete a la luna.

En referencia a la exigencia del Gobierno de la Ciudad por retornar a las aulas desde el próximo 17 de febrero y que elevan la consigna de “la importancia de las escuelas”, Alesso recordó que desde el macrismo incumplieron con la Ley de Financiamiento Educativo, y se clausuró la Paritaria Nacional Docente.

Por su parte, el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, afirmó ayer en diálogo con CNN Radio que se establecerán “bloques semanales de grupos para garantizar al menos la mitad de los días y el tiempo en la escuela”.

“No podrán volver a clases todos los chicos simultáneamente. La presencialidad cuidada debe volver a ser el ordenador del sistema educativo, y hay consenso para una vuelta segura. Cada distrito puede organizarse según sus características”, expresó el funcionario.

En este sentido, Alesso dejó en claro que no es posible plantear la presencialidad de manera “imprecisa y ambigua como en muchos lugares se está haciendo”, y que se debe realizar un relevamiento riguroso.

“No se pueden desconocer las graves consecuencias que traerían los regresos a los espacios físicos de las escuelas sin las debidas previsiones; como así tampoco se puede obviar la precariedad de recursos, las falencias edilicias ni la falta de cargos docentes”, clarificó.

Por último, Trotta se refirió al pedido de Macri para retornar a las escuelas y calificó sus dichos como “irracionales” y para “sumar conflictos”. Además aprovechó para recordarle que durante su gobierno la inversión en materia educativa cayó.

“Celebro esta preocupación de una porción de Juntos por el Cambio por la educación, que lamentablemente no tuvieron cuando fueron gobierno”, disparó Trotta.