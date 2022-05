“No se sintió respaldado”: Gustavo Sáenz remarcó que a Cornejo le dolió la falta de apoyo en Diputados

SALTA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió a la renuncia y arrepentimiento del ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. En este marco, remarcó que le dolió la falta de apoyo en la Cámara de Diputados y que “no se sintió respaldado”. Por esto, dijo que como mandatario salió rápidamente a apoyarlo pensando en el futuro.

“Estuvo la semana pasada 6 horas en la Cámara de Diputados y se fue aplaudido por lo que tiene pensado hacer o por lo que tenemos pensado hacer. Pero a veces necesitamos eso, el respaldo. Muchas veces sienten que no lo tienen”, expresó Gustavo Sáenz. El ministro recibió graves acusaciones por parte de los legisladores de la oposición.

Sobre esto, agregó: “Le dije que a mí me han dicho tantas cosas en ese recinto y lamentablemente; obvio que ya depende de cada uno qué desea responder y que no; yo todavía tengo que dar explicaciones que no tienen nada que ver, respecto a mi vida privada. Esta es la política que se plantea aquí. A esto hemos llegado, la clase política, la dirigencia política porque excedemos los límites”.

“No estamos hablando de cualquier cosa, lo que se dijo fue una barbaridad importante que afecta no solo a la persona sino a la familia. No nos hacen bien. La gente que escucha eso y ve eso debe decir es un circo, pónganse a trabajar. Denúnciense dónde corresponda y den las explicaciones dónde corresponda, pero ahí están para legislar», insistió.

Por otra parte, habló de la renuncia del ministro de la Corte, Horacio Aguilar. “Conversé con él en repetidas oportunidades, es un hombre que en toda su vida litigó, a él le gusta litigar. Le gusta la profesión y también tenía la intención de estar. Se llevaba muy bien con todos los ministros de la Corte. Es una decisión muy personal, que se respeta”, aseguró en diálogo con Multivisión.

Visita de Carla Vizzotti

En la jornada de ayer, llegó a la provincia la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Durante su estadía, participó del acto del cierre de la Semana de Vacunación en las Américas, junto a su par provincial, Juan José Esteban. Además, destacó el avance de las distintas campañas de inmunización en el territorio con la aplicación de distintas inyecciones.

“Bienvenida a Salta, ministra Carla Vizzotti. Es un honor recibirla en nuestra provincia. Seguiremos trabajando juntos en beneficio de los salteños. La salud es nuestra prioridad”, publicó Gustavo Sáenz en sus redes sociales. Durante la semana de vacunación se fortaleció las campañas contra la rubeola, sarampión, difteria, parotiditis, coronavirus y más enfermedades.