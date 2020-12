Durante la sesión especial que se lleva a cabo en la cámara baja, la legisladora misionera afirmó que “no se trata de lo que yo piense, sino de lo que está pasando allá afuera, y estas prácticas clandestinas están ocurriendo aun en pandemia”.

Por esa razón, “hoy decido acompañar y votar a favor de la regulación. Espero que en sus resultados pueda evitar y hacer que nuestras mujeres mejoren su calidad de vida”, reveló Morales, quien sorprendió a muchos de los legisladores “celestes” que rechazan el proyecto.

https://twitter.com/DiputadosAR/status/1337097886274818050

“Desde la votación de 2018 he reflexionado, he analizado. La penalización no logra evitar que muchas mujeres realicen esta práctica, y más aún en la clandestinidad. En efecto, la intervención del Estado, en este momento, es fundamental“, aseguró.

“He entendido que tenemos que optar entre la existencia de una regulación u optar por que las cosas sigan de la misma manera”, añadió Morales, para quien “la legalización ha contribuido a disminuir la realización de estas prácticas. Esperemos que esto ocurra aquí también. La penalización no evitó que estas prácticas ocurrieran”, sostuvo.

En su intervención, la diputada señaló además: “No creo que a ninguna mujer le guste tener que tomar la decisión de abortar. Nadie quiere matar a nadie. A mi me gusta la vida y estoy a favor de ella”, y en ese sentido celebró el proyecto del Plan de los 1.000 Días, al considerar que “es un acompañamiento a las mujeres que deciden llevar adelante su embarazo”.