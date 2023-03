No solo calientan el calor y la inflación. También calienta el Gobierno

Hay tres calamidades que las encuestas ponen a la cabeza de las preocupaciones de la gente. No se sabe si están en la cabeza de todos los políticos pero sí se sabe que no están en la cabeza de los principales personajes del gobierno.

Todos las conocemos. Pero en estas semanas se han hinchado, hinchando a lo loco. Son: inflación, inseguridad y corrupción, el tercer jinete que las monta y alimenta. En la política de hoy, el trabajo, si lo hay, es producir declaraciones. El gobierno está paralizado. Donde más se puede ver es en el Boletín Oficial, poblado como nunca de resoluciones de nombramientos de funcionarios. Massa, el encargado de subir la moral y prometer que todo se va a solucionar o, al menos, no empeorar, está mudo. No sólo por el 6,6 de inflación que le pega de lleno a sus intenciones presidenciables. También por otro golpe que llegó sin avisarle: el de sospechas de corrupción con los dólares baratos de las importaciones y el negocio de la venta de entradas con sus amigos de la AFA. Ahora Massa dice que no vino a resolver los problemas, sino solamente a mantener a flote el barco hasta las elecciones.

Si hablar es trabajar, el gobierno trabaja. Pero sobre todo se pelea. Ahí está la embestida de Máximo contra Kicillof, que quiere seguir de gobernador y resiste la presión para ir por la presidencia si Cristina mantiene la autoproscripción a despecho del operativo clamor. Kicillof y Máximo son un matrimonio que duerme en cuartos separados. Han acordado que uno se encargue de la gestión y el otro de la política. Como si supieran de esas cosas. Pero a menudo el arreglo se desarregla y entonces debe laudar Cristina.

Mucho peor la tiene el Presidente, que para colmo se complicó la espalda levantando una caja de vinos en Olivos. Fernández está cada vez más débil pero mantiene poder de daño. Sigue aferrado al salvavidas de la reelección y hasta imagina que puede lanzar una línea albertista, como propuso este miércoles por la noche al grupo más cercano de Vilma Ibarra y Agustín Rossi, quien sorprendió un día después lanzando su propia candidatura presidencial. Todo en orden. Rossi está lejos de Cristina pero consulta a Cristina, como cuando Fernández le ofreció ser jefe de gabinete.

Con la espalda cementada, Fernández se va a Dominicana para una más de esas infaltables reuniones de tanta previsible declaración de buenas intenciones. Lo anima otro propósito: esquivar el acto K del 24, de la seguidilla pro Cristina candidata. Algo tendrá que inventar para explicar allí la inexplicable fuga de María Duarte, una de las ministras del circulo íntimo del ex presidente Rafael Correa, gran amigo K. Duarte era la De Vido de Correa: también arquitecta, se ocupaba de licitaciones de obras públicas y transporte. Le dieron 8 años por esa vieja costumbre: corrupción. La condena está firme y debía ir ya a la cárcel. Se había refugiado en agosto del 2020 en nuestra embajada en Quito.

Pero se escapó o la dejaron escapar. Una de dos: o hubo negligencia o hubo complicidad. Es más creíble esta última si se tiene en cuenta donde apareció dos días después: ¡en la embajada argentina en Caracas! Todo bien bananero y todo para quedar bien con Cristina.

Ecuador echó al embajador Fuks pero antes Fernández la empeoró: llamó al canciller ecuatoriano, un desatino diplomático. Fuks es un dirigente del PJ porteño que supo ser menemista antes de derivar al kirchnerismo y a la agrupación del ministro Filmus, que lo colocó en Cascos Blancos. También fue segundo de la antropóloga Frederic, la de la Suiza aburrida. Racional y de buen trato, es casi lo opuesto al embajador en Caracas, Oscar Laborde, ex miembro del partido Comunista y admirador del chavismo. Laborde es de los que dentro del kirchnerismo se alimenta de algo cada vez menor: el fraudulento discurso de la lucha revolucionaria de los 70.

Pregunta que mete miedo: ¿en qué estamos mejor? Si hasta la gente, harta, se puso a demoler refugios rosarinos de los narcos. Casi no pasa día sin una reacción por la inseguridad, porque no hay día casi sin robos o asesinatos. Y para colmo, nueve olas de calor, y de las peores de las que se tengan registro. Campeón en sacarse la culpa de encima, el gobierno encontró en Edesur al responsable. Ni una palabra sobre el congelamiento de tarifas y la falta de inversiones. Ni con haber puesto un interventor en el Ente Regulador que como toda preparación tiene la de haber sido concejal de Esteban Echeverría.

Marzo es un mes mucho más largo en la vida que en el calendario. Se acabó el entusiasmo de las vacaciones. Hay que pagarlas. Se suman los gastos del colegio. Los piquetes sin descanso. Los cortes. Menos mal que el intendente Secco logró instalar en Ensenada “ventiladores de última generación”. Sanatas.

Todo viene aumentado, no sólo los precios. Más los que piensan en luche y vuelve y olvidan qué pasó después de la muerte de Perón. Parrilli sí lo sabe y, no obstante, arrima su peligrosa antorcha. Amenaza, como si fuera un comandante en jefe: Cristina debe estar absuelta antes de las elecciones… no puede haber elecciones con Cristina proscripta. Esa es la preocupación de facción, del kirchnerismo, o como se lo quiera llamar, que siente que, como al presidente, se le escapa el poder porque tampoco tiene soluciones, sino fantasmas.

