“¿No te da vergüenza? Deberías estar volando por AeroCámpora”: el escrache a Filmus en pleno vuelo

Un video que se viralizó en las últimas horas muestra al Secretario de Malvinas, Daniel Filmus, volviendo al país tras participar en Estados Unidos en una exposición que realizó el país junto al comité de Descolonización por la Causa Malvinas.

Sentado y con auriculares puestos, un joven se le acercó para increparlo y grabarlo con su celular donde le dice: “Nos están hundiendo, nos están haciendo pobres. Hace un año y medio que no laburo Daniel. Te debería dar vergüenza. No sabés lo que es que un pibe de mi edad se quiera ir del país por culpa de gente como ustedes. Son una lacra”.

Filmus respondió: “Laburamos todos los días. Nos matamos laburando todos los días”. A esto el pasajero le retrucó: “No, no están laburando, están robando como hicieron los últimos doce años y como van a seguir haciendo. Porque el proyecto de país que tienen es ese, Filmus. La próxima vez que te subas a un avión americano te debería dar vergüenza. Viajá en AeroCámpora hdp”.

Filmus viajó a Nueva York y no lo hizo con Aerolíneas Argentinas porque la empresa estatal no vuela directamente a Nueva York. Para justificar por qué viajó en primera clase, fuentes cercanas dijeron que “fue asignado automáticamente, tal como indica el decreto 1190/2004, donde se fijan todas las pautas de misiones oficiales al extranjero”.

A pesar de su intensa actividad en redes sociales, Filmus no realizó ningún tipo de descargo a pesar de la viralización de las imágenes.