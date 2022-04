No tenemos que cerrar las puertas a nadie

Los comentarios de la presidenta del PRO dejaron en claro las internas dentro de la oposición, mientras definen la estrategia y la línea de acción de cara a las elecciones 2023. “Fue un poco apresurada y tenemos que ser más conscientes de pensar más en la construcción que en cerrar las puertas de JxC”, manifestó hoy en declaraciones a Radio Continental.

“Sentí que esto fue muy apresurado y que no me parecía. Milei nunca pidió ser parte de JxC, no me parece razonable discutirlo de esa manera”, agregó Patricia Bullrich. Reveló que llegó tarde al encuentro de la mesa nacional de JxC y que “estaba todo resuelto”, por lo que expresó su rechazo y marcó diferencias con el resto de los referentes ante la determinación.

JUNTOS POR EL CAMBIO.jpg Juntos por Cambio

“Ayer llegué tarde, eso fue mi responsabilidad, pero estaba fuera de temario. Pedí abrir el debate pero me dijeron que estaba cerrado”, manifestó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri. Al mismo tiempo, insistió en “no cerrar puertas a nadie” dado que “no es un problema de un actor”, en referencia a la posibilidad de que Javier Milei se sume a JxC. ”No tenemos que cerrar nuestras puertas antes de tiempo para nadie. No es fulano si o fulano no”, remarcó.

Respecto al análisis de la reunión de ayer de JxC, Patricia Bullrich sostuvo que “este es un momento de construcción de propuestas y no de debatir de manera arrebatada un tema importante”. De este modo, la presidenta del PRO cuestionó a sus pares de la coalición opositora con un fuerte mensaje: “Las metodologías tienen que ser claras y transparentes de cara a la sociedad, no aprovechando un momento de coyuntura”, concluyó.