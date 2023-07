‘No voy detrás de la vanidad o de una ambición personal’

El precandidato a jefe de Gobierno porteño Martín Lousteau cuestionó a su contrincante de cara a las PASO en el oficialismo de la Ciudad Jorge Macri al reprocharle su salto de distrito «por vanidad y ambición personal» y admitió que «las agresiones» entre los sectores internos de Juntos por el Cambio impactaron «en el estado de ánimo» de los votantes de la coalición.

«Perdí en las elecciones de 2015 y no fui a buscar poder ni lugar en otro distrito, no voy detrás de un tema de vanidad o ambición personal. Él fue intendente de Vicente López y diputado provincial, quiso ser gobernador y no pudo, entonces cambió de distrito, yo no hago eso», sostuvo Lousteau al referirse al actual ministro de Gobierno porteño.

En una entrevista con Télam en sus oficinas de campaña situadas frente al Congreso, el senador nacional por la CABA insistió en criticar la postura del primo del expresidente Mauricio Macri de no debatir en la previa a las primarias del 13 de agosto al señalar que «rompe con una tradición en la Ciudad y es una falta de respeto al ciudadano que tiene derecho a informarse».

Lousteau se diferencia de Jorge Macri y de la planificación urbana de Rodríguez Larreta./ Foto: Cris Sille.

-Télam: ¿Cómo ve la Ciudad de Buenos Aires después de casi 16 años administrados por el PRO?

-Martín Lousteau: Se instaló un método de gestión que sabe ejecutar, sabe planificar y sabe controlar y ha hecho muchas grandes obras. Es un método que está para quedarse, pero a esa Ciudad le falta mirar ‘la Ciudad pendiente’. Tiene que ver con ir reduciendo las diferencias que existen entre los barrios de las Comunas del sur con los de las Comunas del norte. Queremos llevar ese método hacia otro lugar porque está pendiente el desarrollo de otros barrios, está pendiente también un abordaje distinto en educación y en salud y en muchas cosas de infraestructura y del bienestar. Hay que abordar esa transformación, la de la vida en comunidad, que es distinta de la transformación urbanística.

«Está pendiente el desarrollo de otros barrios, está pendiente también un abordaje distinto en educación y en salud».

-T.: ¿A qué se refiere con la propuesta para la creación de un Código de Convivencia?

-M.L.: Implica abordar un montón de situaciones distintas que ocurren en una Ciudad donde se necesita no sólo una pauta, sino también una instancia de resolución de los conflictos. Serviría para encontrar una vía de respuesta a los piquetes, donde existe la comisión de dos derechos, el de manifestarse y el de circular. Escucho muchas propuestas de candidatos que sostienen que con ellos los piquetes no van a ocurrir o que hay que eliminar un edificio de la (avenida) 9 de Julio. Me parece que el abordaje no va por ese lado, sino que hay que discutirlo con rigurosidad. Hay que retrotraer la cultura del piquete. Lo primero que hay que hacer es reducir el volumen y que no se esté interrumpiendo porque sí todo el tiempo. Ello se hace ordenando cuáles son las pautas para protestar y penalizando.

Foto: Cris Sille.

-T.: Utiliza seguido la palabra «orden», un concepto que podría atribuirse más a un candidato de la derecha.

-M.L.: Creo en el orden en el espacio público. Es fundamental porque es el lugar en el que convivimos. El espacio público no puede ser de nadie. No puede haber excesos en eso. El orden es una primera instancia para hacer otras cosas. Son dos acepciones distintas del orden. A veces se plantea el orden ‘manu militari’, pero yo no digo ese, sino el orden convivencial que es sumamente importante en una Ciudad y en una vida en comunidad.

-T.: ¿Coincide con el uso de las pistolas Taser por parte de los agentes de la Policía de la Ciudad, una medida recientemente implementada por el Gobierno porteño?

-M.L.: Estoy a favor de su uso. Cuando un policía tiene que abordar una circunstancia, necesita tener distintas instancias para intervenir y cuanto menos tenga que apelar a la letalidad del instrumento que tiene, mejor es. Preserva a aquel que tiene que proteger y también la vida del agresor. Es un instrumento más para cuidar a todos y en eso estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es con darle una Taser a las víctimas de violencia de género.

-T.: Es lo que planteó Jorge Macri.

-M.L.: Es peligrosa la concepción de decirle a una víctima que tome un arma y se defienda sola porque es el Estado quien se tiene que hacer cargo. No me imagino que esa arma esté en un hogar en el que la madre esté siendo agredida, que la puedan agarrar los chicos o que la pueda tomar el propio agresor. Lo que hay que hacer es crear juzgados en atención de violencia de género con atención de 24 horas, que respondan rápido, y usar tobilleras obligatorias, salvo cuando hay reclusión de la libertad, para quienes son agresores.

Foto: Cris Sille.

-T.: ¿Quedó pendiente el debate con su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio?

-M.L.: Estuve dispuesto desde el primer día y sigo dispuesto a debatir, lamentablemente tuvimos la respuesta de Jorge Macri que no quiere. Es raro porque es romper una tradición en la Ciudad y hasta inclusive una falta de respeto al ciudadano que tiene derecho a informarse en un ámbito donde los candidatos contrasten sus propuestas y no cada uno por su lado, o en Twitter. Eso empobrece algo que es tan importante como la elección de un jefe de Gobierno.

-T.: Sin embargo, en redes sociales, mantuvieron cruces por temas como la controversia por el lugar de residencia del ministro de Gobierno, las declaraciones de Franco Rinaldi y por la Resolución 125 que usted ideó en 2008.

-M.L.: Mi pasado, a diferencia del de otros, es público. Hace diez años que trabajo en este espacio y con temas de Ciudad. Lo que queremos es una discusión para adelante, estaría bueno inclusive que esos temas salieran en un debate, pero lamentablemente la discusión pública está transcurriendo por otros lugares. Nunca hubo ausencia de debate, entonces ahora estamos sobre eso en lugar de debatir de verdad. Y nunca hubo agresiones al nivel que existen hoy ni candidatos que se expresaran tan fuertes con discriminaciones tan grandes como hubo en la otra lista.

-T.: ¿Esa tensión y la violencia perjudicó a la alianza?

-M.L.: Lo que hizo fue impactar en el estado de ánimo porque la gente no quiere ver eso, sino que quiere escuchar las propuestas, eso es lo que valoran cuando caminamos en los barrios. Lamentablemente la campaña está atravesada por estas cuestiones y estamos a tres semanas y todo circula con menos volumen del que debería tener qué es lo que queremos llevar adelante en la Ciudad.

-T.: ¿Comparte los cuestionamientos por el cambio de distrito de su competidor?

-M.L.: Cuando competí en la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y perdí no fui a buscar poder ni lugar en otro distrito, no voy detrás de un tema de vanidad o ambición personal, quiero transformar las cosas realmente. Hay toda una parte de la Ciudad que tiene cosas pendientes por hacerse.

-T.: ¿Quiere decir que Jorge Macri lo hace por una ambición personal?

-M.L.: Él fue intendente de Vicente López y diputado provincial. En un momento quiso ser gobernador y no pudo, entonces cambió de distrito. Yo no hago eso, a mí me ofrecieron ser candidato en la Provincia y siempre dije que no.

Lousteau se diferenció del modelo actual de planificación urbana del Gobierno porteño El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau tomó distancia de la política de planificación urbana de Horacio Rodríguez Larreta y advirtió que «se utiliza la venta de inmuebles de la Ciudad como método de recaudación». «La venta de inmuebles que son propiedad del Gobierno de la Ciudad es un activo muy importante en la planificación, pero no para generar ingresos», dijo Lousteau y sostuvo que se necesita un desarrollo «a más largo plazo y con menos apuro». De esta manera, el precandidato fijó su posicionamiento ante una consulta por la situación que atraviesan algunas Comunas porteñas por la saturación de emprendimientos inmobiliarios de privados que impactan sobre el espacio verde y público.

«Lo único que tiene la Ciudad que es finito y acotado es la tierra, son 200 kilómetros cuadrados. La mala disposición y apurarse sin la planificación adecuada genera problemas ulteriores», alertó el dirigente de Evolución Radical. Por otro lado, admitió que el cambio del Código Urbanístico en 2018 «unificó» las alturas en todo el distrito porteño, lo cual «está cambiando la fisonomía de los barrios». «Se perdió la oportunidad de tener una política más activa en términos de desarrollo de cada barrio al unificar y dictar normas generales sin atender a los pormenores de cada barrio», consideró.

Foto: Cris Sille.