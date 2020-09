La vicejefa de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, Cecilia Todesca Bocco, fue contundente ayer al afirmar que “nos duele cada empresa que se va, porque hay menos empleo y generación de valor”.

Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que el empleo que necesitan los trabajadores argentinos “no se genera cuando se baja el costo laboral, sino cuando se produce más”. Además insistió en que las recientes disposiciones cambiares son “decisiones necesarias para que la economía se recupere”.

“No estamos viendo otra película, vemos la misma que la gente en la calle. Hacemos un enorme esfuerzo y sabemos que el empleo no se genera cuando se baja el costo laboral, sino cuando se produce más”, afirmó Todesca en diálogo con Télam.

Respecto de la crítica situación que atraviesan cientos de empresas debido a las dificultades generadas por la pandemia, la vicejefa adelantó que “nos duele cada empresa que se va, porque hay menos empleo y generación de valor”.

“Se le pide a las empresas que renegocien sus compromisos financieros tras un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo”, destacó Todesca.

En otro orden de cosas, también planteó que para el próximo año se espera “una economía recuperándose, creciendo al 5,5%, un nivel moderado, sobre todo si se tiene en cuenta que la contracción prevista para este año es de 12%”.

Si bien espera una recuperación del salario real repercutido en el crecimiento paulatino del consumo privado, estima que no haya un crecimiento exponencial en el empleo.