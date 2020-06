“Nos gustaría tener un presidente que no solo hable de unidad y apertura sino que la ejerza» [AUDIO] – NCN

El diputado nacional de UCR-Juntos por el Cambio Facundo Suárez Lastra opinó sobre la presencia habitual del nombre de Raúl Alfonsín en el discurso del Presidente de la Nación: “En el caso de Alberto Fernández hay un problema de autopercepción. Yo creo que él se autopercibe así y los que lo vemos a la distancia no lo vemos así. Él se autopercibe como un liberal-progresista-socialdemócrata-republicano y ejerce el gobierno como un kirchnerista”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, sostuvo que “cuando está en problemas pone la ‘alfonsínseñal’, lo cita, pone las imágenes de Alfonsín en Twitter, pero no creo que realmente pueda expresar algo parecido”. “Ojalá fuera algo más que inspiración, pero uno lo ve actuar y de ninguna manera. Nos gustaría tener un presidente que hablara con el presidente de la UCR, con la presidenta del PRO. Nos gustaría tener un presidente que no solo hable de unidad y apertura sino que la ejerza, que sea consistente entre sus dichos y sus hechos”, expresó.

Suárez Lastra resaltó que tuvo “el privilegio de haber trabajado con Raúl Alfonsín, de haber sido colaborador con él”, y en este sentido, manifestó: “Me parece que la dimensión personal y el volumen político de estadista, de dirigente político de Alfonsín, es incomparable con el presidente actual y con ningún dirigente. Lamentablemente no hay un dirigente político hoy en Argentina que tenga esa dimensión, y la verdad que nos haría muy bien tenerlo”.

Por su parte, el diputado opositor afirmó que “el Gobierno está teniendo un desgaste prematuro por lo malo de la situación y por su mala praxis”, y consideró que “Alberto ha tenido un proceso de devaluación muy fuerte”, por lo que “parece que la jefa es Cristina y no el Presidente”. “Maneja la ANSES, el PAMI, la Procuración del Tesoro, que son colinas estratégicas centrales del poder en Argentina que han ido ganando el proyecto de La Cámpora y de Cristina”, argumentó.

ESCUCHA EL AUDIO: