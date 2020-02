“Nos preocupa la falta de interés del gobierno en lograr el equilibrio fiscal”

Este miércoles el Ministro de Economía Martín Guzmán, llevó adelante una exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. “La presentación del Ministro no ha sido buena. No han mostrado ningún plan económico, más allá que dicen que lo tienen», explicó el diputado nacional Luis Pastori.

«Nos preocupa que parte del plan del gobierno sea tener equilibrio fiscal recién en 2023. Porque nuestro gobierno casi logra este objetivo en 2019, dejando un déficit fiscal primario de 0,48 puntos del PBI habiendo recibido un déficit de más de 4 puntos del PBI” añadió.

“Presumimos que de estas declaraciones el gobierno va aumentar el gasto público que ya está en déficit. Esto es muy malo, porque lo que debemos hacer es lo contrario, es encontrar un equilibrio entre ingresos y gastos, ya que es justamente nuestro déficit lo que nos llevó al endeudamiento y a la inflación por emisión monetaria”, dijo Pastori.

“También creemos que las declaraciones no son positivas para los ahorristas que confiaron en nuestro país adquiriendo bonos. En un contexto donde se está reestructurando la deuda, con estas afirmaciones de no ocuparse del déficit, no se les da una señal clara de que se les vaya a pagar” agregó. “Claramente estamos a favor de que el gobierno logre una quita del pago de intereses, de lograr una reducción de la deuda, ¿quién no querría?, pero los casos exitosos de reestructuración de deuda soberana como el caso de Uruguay en 2003 y Ucrania en 2014, siguieron un camino contrario, ya que aseguraron de entrada un superávit fiscal, con lo cual los ahorristas accedieron a postergar el cobro, pero por un tiempo razonablemente corto”.

“Acá más o menos le estamos diciendo que durante todo el mandato de Alberto Fernández, no van a cobrar nada, que recién tendremos un superávit modesto en 2026, y por un largo tiempo no esperen a que le podamos pagar. ¿Quién va confiar de nuevo en el país para prestarnos dinero si seguimos en déficit? Y si no nos prestan dinero, ¿financiaremos este déficit nuevamente con emisión monetaria, o con más presión impositiva? Ya sabemos como termina esa receta” finalizó.