Nota de Lorenzetti agiganta escándalo por la Obra Social

Pero a renglón seguido, Lorenzetti menciona también que “en la auditoría se revelan incumplimientos durante la gestión del Dr. Althabe que no han sido respondidos en esta nota”, lo que es un tiro por elevación hacia Horacio Rosatti quien fue el que impulsó la designación de esta suerte de interventores que conformarían un directorio colegiado con participación del gremio y de las asociaciones de Magistrados. “No explica por qué sigue con los mismos incumplimientos que se denunciaron en la auditoría”, fustigó. Calificó de “particularmente grave” que no tenga presupuestos para 2022 y 2023, y que se le encargó un sistema a una contadora que se desvinculó “de manera abrupta”. “Admite que todos los balances desde el 2006 al 2020 fueron presentados, y los únicos que no están presentados son los del año 2021 y 2022 que corresponden a su gestión”, disparó. Ese período abarca no solo las sucesivas presidencias de Lorenzetti sino también parte de la de Carlos Rosenkrantz. Cuestiona, el juez, que no se haya llamado a licitación para el software. Así pasó a considerar que en los aspectos formales y consideró “vencido el plazo para la respuesta” y con singular ferocidad -para este tipo de comunicaciones formales- replica que ahora “contestan sin que nadie se los haya requerido”, a 6 meses de plazo vencido. “La nota es inválida desde todo punto de vista”, fustigó Lorenzetti que apuntó a que el directorio en pleno debería dar respuesta, algo que no cuenta con respaldo de reuniones, dos integrantes que no asumieron aun, una que firma sin contrato y la ausencia de Tonon, que en lo formal seguía en funciones.