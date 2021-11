Nuestra primera propuesta es un bloque de 120 diputados que frene el atropello del Gobierno

Vidal relanzó sus propuestas de campaña de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre junto a sus compañeros de lista Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Paula Oliveto y el primer candidato a legislador porteño, Emmanuel Ferrario.

«Esta es la peor crisis que nos tocó vivir desde 2001 y estamos en las peores manos, en las manos de un Gobierno al que no le importamos. Tras las elecciones, no nos escucharon. No nos escucharon cuando le pedimos que nuestros hijos fueran a la escuela, cuando compraron tarde las vacunas y perjudicaron a nuestros padres y se las aplicaron ellos o cuando le bajaron las jubilaciones a nuestros abuelos», sostuvo.

La candidata a diputada se refirió al resultado de las PASO. «Vino un basta atronador y no escucharon, mostraron su peor cara y armaron el ‘plan platita’ para comprar nuestra dignidad» y criticó el lanzamiento de políticas como el control de precios «que ya habían fallado antes». «Es imprescindible este 14 de noviembre poner un límite y el único límite posible es Juntos por el Cambio», consideró.

«Las propuestas que presentamos hoy son el resultado de la escucha. Estuvimos en plazas, en las casas de la gente. De eso nacieron más de 3.000 mensajes que construyen las 40 propuestas que vamos a llevar al Congreso. Son tuyas, no son nuestras, reflejan tu agenda, la agenda del trabajo y de derogar los privilegios, la lucha contra la corrupción», puntualizó.

En este sentido, indicó que propondrán el cese de los «impuestos a la producción». «No vamos a votar nuevos impuestos, ni vamos a subir los existentes», se comprometió.

Además, anunció un proyecto para que jóvenes de menos de 24 años puedan realizar prácticas formativas en pymes, mientras siguen cobrando planes sociales. «Queremos una salida digna», dijo.

«Nuestro otro compromiso es la derogación a la ley de alquileres que afecta a inquilinos y propietarios y la incorporación de las familias a las decisiones educativas. La educación es demasiado importante para que la decidan los sindicatos. Queremos la presencialidad garantizada, nunca más el cierre de escuelas», continuó.

«Si pudimos combatir las jubilaciones de privilegio en la Provincia y combatir las mafias podemos hacerlo en el Congreso», expresó al promediar su discurso y reiteró que «esta elección es decisiva, no es una elección más». «Juntos por el Cambio representa el freno al kirchnerismo. El 14, tenés la oportunidad de ponerle un límite a esta Gobierno y si no escuchan, repiensan o frenan vas a tener una oposición seria, constructiva y sensata», cerró.

Con anterioridad, el economista Martín Tetaz se mostró irónico con el Gobierno y dijo: «falta la segunda dosis de la vacuna que vamos a darles el 14 de noviembre».

«Pero el 14 de noviembre esto recién empieza. Tenemos que empezar por construir tres pilares: estabilidad para que haya desarrollo económico y terminar con la inflación».

«No puede ser que un país subdesarrollado le ponga impuestos a la producción. Basta de impuestos sobre la producción en la Argentina y vamos a empezar con los impuestos que tienen que pagar las pymes para contratar trabajadores. Necesitamos que los monotributistas que empiezan a trabajar en su primer año de empleo no paguen el monotributo», anunció.

Entre el público se encontraban otros referentes partidarios como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y las candidatas a diputadas de Juntos por el Cambio, Sandra Pitta y Sabrina Ajmechet.