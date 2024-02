‘Nuestro mundo ha entrado en una era de caos’, alertó el jefe de la ONU

«El mundo ha entrado en una era de caos», advirtió este miércoles el secretario general de la ONU, António Guterres, al denunciar las divisiones sin precedentes del Consejo de Seguridad del organismo, incapaz de ponerse de acuerdo ante los «terribles conflictos» que se multiplican en el planeta.

«Hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios del multilateralismo, sin rendir en absoluto cuentas. El Consejo de Seguridad, principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a las fisuras geopolíticas», dijo el portugués al presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York sus prioridades para 2024.

«No es la primera vez que el Consejo de Seguridad está dividido. Pero es la peor. La disfunción actual es más profunda y peligrosa», advirtió Guterres, antes de recordar que «durante la Guerra Fría, mecanismos establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias».

Pero en el «mundo multipolar actual, no existen tales mecanismos. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos», alertó.

El Consejo de Seguridad de la ONU está integrado por cinco miembros permanentes -Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y China- y otros diez rotativos, electos cada dos años.

Es el único órgano de Naciones Unidas que tiene poder para crear derecho internacional vinculante y que para ello no solo debe reunir el apoyo de al menos nueve miembros, sino que además no puede tener ningún voto del «grupo de los cinco» en contra.

Peace is humanity’s greatest responsibility.

In this difficult & divided moment, let’s meet that obligation for today & future generations.

I will never give up fighting for peace. pic.twitter.com/hgjZHbgqjS

— António Guterres (@antonioguterres) February 7, 2024