Nueva etapa: una por una, las flexibilizaciones y aperturas progresivas vigentes desde hoy – Télam

A partir de este sbado hay una “ampliacin paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse”.

Las nuevas disposiciones sanitarias del Gobierno Nacional en el contexto de la pandemia de coronavirus comienzan a regir a partir de este sbado, con su oficializacin en el Boletn Oficial, e incluyen la flexibilizacin de actividades recreativas y encuentros sociales as como el aumento del ingreso de pasajeros diarios, en el marco del plan de aperturas progresivas anunciado por el presidente Alberto Fernndez.

Las medidas quedaron oficializadas a travs del DNU 494/2021 publicado en el Boletn Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernndez y la totalidad de los ministros del Gabinete; y de la Decisin Administrativa 793/2021, firmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El nuevo DNU abandona el esquema de semforo epidemiolgico y mantiene nicamente la categora de alarma epidemiolgica y sanitaria para aglomerados, departamentos o partidos de ms de 300.000 habitantes, en donde la ocupacin de camas UTI supere el 80% y la variacin porcentual del nmero de pacientes internados de los ltimos 7 das, respecto de los 7 anteriores sea superior al 20%.

El viernes, el Presidente anunci un plan de “aperturas sostenidas y progresivas” para ir recuperando las actividades “de manera responsable y con cuidado” en el marco de la pandemia de coronavirus y anticip que a partir de este sbado habr una “ampliacin paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse” y tambin un avance en la presencialidad escolar.





En los considerandos de la norma publicada hoy se indica que “de acuerdo a la situacin epidemiolgica, sanitaria y de coberturas de vacunacin, se puede evaluar la habilitacin paulatina y controlada de actividades y aforos”.

Actividades recreativas y encuentros sociales

En el decreto se establece que est permitida en todo el territorio nacional la prctica de “deportes, eventos sociales, culturales, recreativos y religiosos en espacios cerrados”; como as tambin los “cines, teatros, clubes, locales gastronmicos, centros culturales, gimnasios, casinos y bingos, con un aforo del 70 por ciento”.

En espacios abiertos se autoriz la “realizacin de excursiones y actividades tursticas de acuerdo con los protocolos y normativa vigentes”.

Centros de da y clubes de adultos mayores

Tambin se habilit la asistencia a centros de da y clubes de adultos mayores con el mismo lmite de aforo, siempre y cuando “todos los asistentes cuenten con el esquema completo de vacunacin contra la Covid-19, y hayan transcurrido 14 das desde entonces”.

Reuniones en domicilios particulares

Adems, las reuniones sociales en domicilios particulares ahora pueden ser de “hasta 10 personas si se hacen en espacios interiores, y de hasta 20 si se realizan al aire libre”.

En tanto, en espacios abiertos, se autoriz la “realizacin de excursiones y actividades tursticas de acuerdo con los protocolos y normativa vigentes”, en transportes que permitan mantener “ventilacin exterior adecuada de manera constante y cruzada”.

Las reuniones y actividades en espacios pblicos pueden ser de hasta 100 personas.

Reuniones y actividades en espacios pblicos

Adems, las reuniones y actividades en espacios pblicos pueden ser de hasta 100 personas, aunque “la autoridad jurisdiccional podr disminuir el aforo” establecido “segn los parmetros epidemiolgicos y sanitarios”.

La norma indica que los gobiernos provinciales y municipales podrn permitir la realizacin de viajes en grupos “de hasta 10 personas para salidas recreativas, sociales y comerciales”, en tanto tengan como origen y destino aglomerados que “no sean considerados en Situacin de Alarma Epidemiolgica y Sanitaria; que se realicen bajo los protocolos; que no incluyan pasajeros que hayan estado en el exterior durante los ltimos 14 das o sean convivientes de quien revista tal condicin; no hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 durante los 14 das previos al viaje, ni hayan tenido un diagnstico positivo en el mismo perodo”.

En lo que respecta a las clases presenciales, se mantendrn “dando efectivo cumplimiento a los parmetros de evaluacin, estratificacin y determinacin del nivel de riesgo epidemiolgico y condiciones establecidas en las resoluciones del Consejo Federal de Educacin”, dice el DNU.

Clases presenciales en cumplimiento a los parmetros de evaluacin, estratificacin y determinacin del nivel de riesgo epidemiolgico. (Foto: Eva Cabrera)

El DNU dispone tambin la prestacin de servicios en el sector pblico bajo la modalidad presencial para los agentes de la administracin pblica nacional.

Eventos masivos suspendidos

En tanto, permanecen suspendidos en todo el pas los eventos masivos, entendidos como todo acto, reunin o acontecimiento de carcter eventual, cuyo objeto sea artstico, musical, festivo o deportivo, capaz de producir una concentracin mayor a 1.000 asistentes.

Viajes grupales prohibidos

Siguen prohibidos los viajes grupales de egresados, jubilados y jubiladas y de estudiantes o similares as como las actividades y reuniones sociales en espacios pblicos al aire libre de ms de 100 personas.

Lo mismo sucede en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares.

Cierre de fronteras y cupo para el ingreso

Se oficializ tambin la prorroga del cierre de las fronteras hasta el 1 de octubre y ampli el cupo semanal a 11.900 plazas para el ingreso al pas de argentinos residentes y extranjeros no residentes.

El cupo 11.900 plazas se determina hasta el 1 de septiembre y, despus de esa fecha, se eleva a 16.100 plazas si se establecen nuevos corredores seguros areos.

La medida haba sido anticipada el viernes por el jefe de Gabinete, quien precis que, desde este sbado, “se ampla a 1.700 personas por da” el cupo para ingresar al pas, a travs de “corredores seguros, articulando con las provincias” y con la fiscalizacin de que se haga efectivo el aislamiento obligatorio.

Segn indica la norma publicada este sbado, del total de las plazas mencionadas, 700 pasajeros podrn ser priorizados por el Estado nacional por razones de urgencia o para atender cuestiones esenciales impostergables o de representacin oficial o diplomtica, a los efectos de facilitar su viaje al pas.

El Gobierno nacional oficializ la prrroga del cierre de las fronteras hasta el 1 de octubre y ampli el cupo semanal a 11.900 plazas para el ingreso. (Foto: Alejandro Amdan)

Aglomerados urbanos en alarma epidemiolgica

En tanto, las actividades que se suspenden en aglomerados urbanos en situacin de alarma epidemiolgica y sanitaria por el trmino de nueve das son la circulacin nocturna de las personas, entre las 20 y hasta las 6 del da siguiente.

En esas zonas quedarn exceptuadas las personas afectadas a las situaciones, actividades y servicios esenciales; y actividades industriales que se encuentren trabajando en horario nocturno, y las que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir al mismo.

En lugares con situacin de alarma siguen suspendidos los eventos masivos (artsticos, musicales, festivos o deportivos), las actividades econmicas, industriales, comerciales y de servicios en lugares cerrados con 50 por ciento de aforo.

Tambin las actividades recreativas, culturales, religiosas y deportivas con 30 por ciento de aforo.

All no podrn realizarse reuniones sociales en los domicilios particulares de ms 10 personas y no podrn realizarse actividades y reuniones sociales en espacios pblicos al aire libre de ms de 20 personas.

El transporte pblico de pasajeros solo podr ser utilizado por las personas afectadas a las actividades, servicios y situaciones esenciales o en aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso.

Finalizado el plazo de nueve das, y si luego de transcurridos 28 das el aglomerado, departamento o partido contina en situacin de Alarma Epidemiolgica y Sanitaria, estas restricciones se volvern a aplicar por otras nueve jornadas.