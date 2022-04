Nueva Marcha de Antorchas en Caballito contra el proyecto de Parque Lineal

Vecinos del barrio porteño de Caballito realizaron el miércoles una nueva «marcha de antorchas» en rechazo a la obra proyectada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la instalación de un parque lineal sobre la traza de la avenida Honorio Pueyrredón.

La protesta partió del monumento al Cid Campeador y tuvo un recorrido por Martín de Gainza, Rojas, Neuquén, Avellaneda y Honorio Pueyrredón.

La actividad repitió la movilización convocada por el colectivo vecinal dos semanas atrás en oposición al proyecto vial de la administración porteña para tomar la mitad de los carriles de ocho cuadras de Honorio Pueyrredón, que tienen sentido sur-norte, para crear una «calle de convivencia» que sume vegetación y zonas de esparcimiento.

«Realizamos una nueva marcha contra el falso parque lineal que pretende construir el Gobierno porteño y en defensa de nuestra calidad de vida«, indicaron los vecinos a Télam.

CABA Parque Lineal. Marcha de antorchas en rechazo al proyecto de Larreta que perjudica a los vecinos (Foto Sille Cris)

Asimismo, consideraron que «las pruebas del fracaso de este proyecto están a la vista todos los días. Lo confirmamos quienes habitamos el barrio, pero también todas aquellas personas que deben transitar por la zona».

«El rechazo aumenta día a día, sólo falta que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, tomen nota de lo que están generando«, agregaron.

Desde el grupo barrial, en tanto, plantearon, como alternativa al parque lineal, la conformación de un espacio verde en la zona del playón ferroviario, situado a pocas cuadras del lugar donde se desarrolla la obra, que podría tener una extensión de 15 hectáreas.

A su vez, presentaron un amparo judicial que mantiene frenada la obra vial en un fallo que fue apelado por el Gobierno porteño.

No transformen nada!!

No destruyan Honorio Pueyrredon!!

Honorio es verde!

No mas cemento, maceteros y Negociados!!

