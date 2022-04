Nueva reunión tripartita para frenar la inflación: sólo un compendio de buenas intenciones

El Palacio de Hacienda fue escenario del segundo capítulo del encuentro entre funcionarios, empresarios y sindicalistas que el jueves pasado rubricaron los «consensos básicos» para intentar aquietar las expectativas inflacionarias y promover la recuperación de los salarios.

Finalmente no se acordó el pago de un bono a trabajadores del sector privado como una suerte de bálsamo frente al desborde inflacionario del primer trimestre. En cambio, las tres partes acordaron medidas que contribuyan «a anclar expectativas y mejorar el salario real».

Para ello se plantea adelantar las paritarias que no hayan comenzado a negociarse. En este sentido, las partes acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas.

Además. se presentará una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión.

Acordaron conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las PyMEs.

Por el gobierno participaron el anfitrión, Martín Guzmán, y los ministros Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Funes de Rioja (UIA y COPAL) por la parte empresaria, y los jefes gremiales Pablo Moyano, Héctor Daer, Carlos Acuña y Andrés Rodríguez.

La sorpresiva presencia del camionero, que mañana estará presente en el Senado junto a otros referentes del sindicalismo alineados en el ala kirchnerista de la coalición para el debate del impuesto a los evasores con bienes en el exterior, fue la nota del día. Es que las conclusiones del encuentro mucho tienen que ver con el acuerdo de precios y salarios de 2021, realizado en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, que no tuvo resultados alentadores; parió una pauta salarial del 32% que trocó al 55% conforme fue avanzando la inflación.

Al ingresar esta tarde en Economía, Moyano ironizó que se hizo presente «porque hoy me invitaron» y reclamó al gobierno medidas más contundentes para hacer frente a la escalada de precios.