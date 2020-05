Nueva Zelanda quiere impulsar la semana laboral de 4 días para apoyar al turismo tras la crisis del coronavirus

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. ha propuesto impulsar en el país la semana laboral de 4 días y declarar más festivos como una forma de apoyar al turismo local tras la crisis del coronavirus.

En un vídeo en Facebook live, Ardern ha señalado que tales medidas ayudarán a estimular la economía y salvar al sector turístico en momentos en que las fronteras siguen cerradas a los extranjeros por las medidas de confinamiento.

“He oído que muchas personas sugieren la semana laboral de 4 días“, dijo Ardern en la trasmisión, hecha desde Rotorua, una de las principales plazas turísticas del país. “Aún hay muchas cosas que debemos aprender del COVID-19 y de la flexibilidad de gente trabajando desde casa”.

La premier instó a empleadores y empleador a que piensen sobre ellos juntos, “porque ciertamente eso ayudaría al turismo en todo el país”.

Desde 2018

En realidad, Ardern no ha propuesto nada nuevo. Desde 2018 varias empresas aplican la semana de 4 días, a raíz de una consulta que una de ellas, Perpetual Guardian, hizo a las autoridades. Los abogados del Estado respondieron que aplicar la semana reducida no iba en contra de las leyes, siempre que no se vieran afectados derechos con el sueldo.

De acuerdo con los empresarios que la han aplicado, ese sistema de trabajo ha impulsado la productividad de sus empleados.