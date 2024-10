Nuevas escalas salariales para empleados de comercio: cuánto cobran a partir de octubre

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó en las últimas horas las nuevas escalas salariales para la actividad, tras acordar el pasado martes un 8% de aumento salarial con las cámaras empresarias.

La actualización de alcance bimestral impactará en las liquidaciones de septiembre y octubre, cada una de ellas bajo el carácter de sumas no remunerativas.

Comercio acordó un aumento salarial del 8% y llevó el salario básico a $926.000

De esta manera, los empleados de comercio cobrarán los sueldos de septiembre, en octubre, con el primer tramo de incremento salarial.

«Los incrementos pactados en el presente mantendrán su condición de no remunerativo, incorporándose a los básicos de convenio en su valor nominal, de la siguiente forma: ‘incremento no remunerativo septiembre 2024 con los haberes correspondientes al mes de junio 2025’ e ‘incremento no remunerativo del mes de octubre 2024 con los haberes correspondientes al mes de julio 2025′», especificó el acuerdo salarial firmado con los empresarios.

Los mercantiles englobados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (rama general) cobrarán en octubre los salarios de septiembre compuestos por el nuevo básico (absorbe el primer tramo de las sumas no remunerativas de enero+ acuerdo de abril y junio) + el porcentual de incremento sellado el martes.

Ejemplo: Maestranza A (8 horas – sin antigüedad ni horas extras)

Básico: $ 496.393,92

Acuerdo enero – febrero: $ 110.571,16

Acuerdo abril: $ 91.044,7

Acuerdo junio: $ 94.231,33

Acuerdo septiembre (+4,25%): $ 33.670,24

Total parcial bruto: $ 825.911,35

Básico de empleados de comercio

Categoría Nuevo básico a pagarse en octubre (correspondiente a septiembre)

Maestranza A: 496.393,53

Maestranza B: 497.830,58

Maestranza C: 502.865,32

Administrativo A: 501.787,26

Administrativo B: 503.946,77

Administrativo C: 506.102,91

Administrativo D: 512.576,95

Administrativo E: 517.971,80

Administrativo F: 525.884,02

Cajeros A: 503.584,41

Cajeros B: 506.102,91

Cajeros C: 509.340,49

Auxiliar A: 503.584,41

Auxiliar B: 507.180,98

Auxiliar C: 519.049,87

Auxiliar especializado A: 507.902,32

Auxiliar especializado B: 514.375,23

Vendedor A: 503.584,41

Vendedor B: 514.376,36

Vendedor C: 517.971,803

Vendedor D: 525.884,02

Empleados de comercio: las sumas no remunerativas que se agregagan en octubre

Suma no remunerativa (+4,75%)

Maestranza A: 33.670,24

Maestranza B: 33.767,74

Maestranza C: 34.109,23

Administrativo A: 34.036,13

Administrativo B: 34.182,58

Administrativo C: 34.328,87

Administrativo D: 34.768,02

Administrativo E: 35.133,86

Administrativo F: 35.670,55

Cajeros A: 34.158,06

Cajeros B: 34.328,87

Cajeros C: 34.548,42

Auxiliar A: 34.158,06

Auxiliar B: 34.401,97

Auxiliar C: 35.207,04

Auxiliar especializado A: 34.450,88

Auxiliar especializado B: 34.889,95

Vendedor A: 34.158,06

Vendedor B: 34.890,04

Vendedor C: 35.133,86

Vendedor D: 35.670,55

Empleados de comercio: las escalas salariales completas

