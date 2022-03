Nuevas imágenes de satélite muestran un incendio en Chernóbil e inundaciones en el río Irpin, clave para el avance ruso

La empresa estadounidense Maxar Technologies ha publicado este lunes nuevas imágenes satelitales que muestran tanques de almacenamiento de petróleo en llamas en Chernóbil, Ucrania, el 21 de marzo de 2022, en las que se aprecian incendios de ataques militares.

Otras imágenes capturadas por esta tecnológica estadounidense muestran crecientes inundaciones del río Irpin -no está claro todavía cómo se comenzó a inundar la cuenca del río Irpin, si los ucranianos abrieron las compuertas a propósito para inundar el área o si fue golpeada por un ataque militar-. Según la CNN, una represa a lo largo del río Dniéper estaba inundando la cuenca del río Irpin y sus afluentes. Cabe recordar que el río Irpin es fundamental para el avance ruso hacia Kiev, pues si los rusos no pueden cruzarlo, no pueden tomar Kiev desde el oeste.

Otras imágenes difundidas este lunes muestran puestos de artillería rusos al oeste de la Base Aérea de Antonov, controlada por Rusia, al noroeste de Kiev.

El río Irpin, en Ucrania, desbordado tras ataques rusos, en una imagen de satélite del 21 de marzo de 2022. MAXAR TECHNOLOGIES / EFE

Los incendios se pueden percibir en el centro de Irpin, ciudad cercana a la capital, cerca de un complejo gubernamental y en varios edificios de apartamentos.

Incendios y daños tras ataques rusos en la ciudad ucraniana de Irpin, cerca de Kiev, en una imagen de satélite tomada el 21 de marzo de 2022. MAXAR TECHNOLOGIES / EFE

También se pueden observar, en otra imagen satelital, dos incendios en un grupo de edificios cerca de una escuela de la ciudad de Irpin y una zona residencial próxima a un lago.

Una imagen de satélite proporcionada por Maxar Technologies muestra daños y edificios en llamas en Irpin, cerca de Kiev, Ucrania, el 21 de marzo de 2022. MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

La semana pasada, Maxar Technologies difundió más imágenes aéreas que mostraban los destrozos en Mariúpol. En concreto, en el oeste de la ciudad, se veían complejos de apartamentos quemados y numerosos escombros.

Oferta de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado este lunes que no será posible «el fin de la guerra» sin una reunión «en cualquier formato» con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y ha asegurado estar dispuesto a hablar «sobre los territorios ocupados».

«Creo que, en este momento, sin una reunión con el presidente de la Federación Rusa en cualquier formato, y lo he estado repitiendo y proponiendo durante varios años, sin esta reunión no se puede entender realmente lo que están dispuestos a hacer para detener la guerra», ha señalado el mandatario ucraniano.