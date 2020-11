Nuevas medidas en Santiago del Estero: vuelve el transporte público y se amplía el horario de circulación

esto incluye líneas interurbanas de las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.

Además, se amplía el horario de circulación los fines de semana y feriados a partir del sábado 28 de noviembre: será de 7 a 22. De lunes a viernes se mantiene el mismo horario, indicaron fuentes del Comité de Emergencia.

Por otra parte, se habilita desde el jueves 26 la autorización para circular tres personas como máximo en automóviles particulares, 2 pasajeros en trasporte de remis, además del conductor; y dos personas en motovehículos.

Entre otras medidas, dadas a conocer en el comunicado que lleva la firma del Jefe de Gabinete Elías Suárez y la Ministra Natividad Nassif, se resolvió levantar el aislamiento en la ciudad de Añatuya, manteniendo el cumplimiento de los protocolos en las actividades, a fin de evitar nuevos brotes de contagio.

Aquí el comunicado completo:

En el día de la fecha, se realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia; y de acuerdo al compromiso asumido de dar conocimiento a la población, tanto de la evolución epidemiológica semanal, cómo de los pasos a seguir, se emite el siguiente comunicado:

# Resumen semanal (desde el lunes 16/11 hasta hasta hoy Domingo 22/11:

-El número de casos positivos en los 7 días fue de 1493

-El promedio diario de contagios fue de 213,28 casos positivos.

-El porcentaje de ocupación de Camas Covid:

a) UTI -UCI 76%

b) Camas Covid leves y moderados 50%

# El COE informa que a partir del día jueves 26 del corriente se habilitará el transporte de pasajeros urbano para las ciudades Capital y Banda (incluye líneas interurbanas entre ambas ciudades) según los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia.

# También se resolvió que el horario de circulacion a partir del sábado 28 (para los departamentos Capital y Banda) se amplía desde las 7 a 22 horas, los sábados domingos y días feriados. Manteniéndose el mismo horario (7 a 22 hs) de lunes a viernes.

# Además se amplía desde el jueves 26 la autorización para circular 3 personas como máximo en automóviles particulares, 2 pasajeros en trasporte de remis, además del conductor; y dos personas en moto vehículos.

# Por otra parte, a raíz de la disminución de casos, se resuelve a partir del lunes 23 a la noche, levantar las medidas de aislamiento en la ciudad de Añatuya, recomendando al COE local, mantener el cuidado en cumplimiento de los protocolos en las actividades, a fin de evitar nuevos brotes de contagio. Agradeciendo a la comunidad la comprensión y el esfuerzo durante estos días, frente a una situación epidemiológica compleja en que se encontraba la ciudad.

# Por otra parte, se recuerda que está en vigencia hasta el 29/11 el decreto provincial 1824/2020

# Es muy importante recordar a todos los comprovincianos, la necesaria responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, entre los que se encuentran la prohibición de organizar y/o participar de reuniones sociales y/o familiares, para evitar contactos estrechos con personas no convivientes (que es una de las causas evidentes de la propagación del virus) ya que en estas situaciones no se cumplen los protocolos de distanciamiento y uso del barbijo.

Cuidarnos frente a este virus, que todavía no tiene tratamiento efectivo ni vacuna para combatirlo, es una obligación de todos.

Firman: Elias Suarez, Jefe de Gabinete de Ministros – Natividad Nassif, Ministra de Salud.