Nuevas revelaciones vinculan a Mauricio Macri con Laura Alonso en el entramado de la mesa judicial

L.A: Hola Mauricio, espero que estés bien y con menos dolor. Estuve ayer con G.H (dueño de un medio de comunicación) por una gestión del negro Arribas (Gustavo Arribas) titular de la Agencia de Inteligencia). Me dijo que es amigo tuyo y me dijo que me quería ayudar a seguir creciendo. Si te parece bien avanzo con G, besos.

M.M: Si tiene buenas intenciones, pero dividí por dos lo que te haya prometido.

L.A.: Ok.

M. M: Y no me vendas.

L.A.: Jamás. Estoy de tu lado del mostrador siempre. Abrazo.

Los audios donde Michetti le pide a Laura Alonso que no investigue «a un amigo»

La exvicepresidenta Gabriela Michetti le solicitó a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el Gobierno de Cambiemos, que intervenga para desvincular de una investigación del organismo a Gabriel Pino, un allegado a la entonces titular del Senado.

«Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró», le comunica Michetti en uno de los audios que se difundieron.

A fines de 2017 el diario Clarín consignó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad.

La información detallaba que el entonces gerente de prensa del organismo, Guillermo Pino, favoreció a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones «de urgencia».

Al momento de que la Oficina Anticorrupción encabezada por Alonso presentó la denuncia, Pino trabajaba para la exvicepresidenta.

«Necesitamos que te juntes con él», le transmite Michetti a Alonso en una clara referencia a Pino en otro tramo de los audios que trascendieron.