nueve personas muertas en un centro comercial

Un hombre abrió fuego en un centro comercial del estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, mató a ocho personas e hirió a varias antes de ser abatido por un policía que se encontraba en el lugar, informaron autoridades.

El tiroteo del sábado desató el pánico en Allen Premium Outlets, un extenso complejo comercial de Allen, 40 kilómetros al norte de la ciudad de Dallas, abarrotado de gente el fin de semana, dijeron las autoridades.

Un policía se hallaba en el centro comercial por otro caso cuando se produjo el tiroteo, dijo en la del pasado Brian Harvey, jefe del departamento de policía de Allen.

El agente «escuchó disparos, se acercó, se enfrentó al sospechoso y neutralizó» al individuo, agregó. Luego llamó a los servicios de emergencia.

Imágenes difundidas por la CNN mostraron al autor del tiroteo saliendo de un automóvil en el estacionamiento del centro comercial, para acometer la matanza.

Dash cam footage shows the Allen, Texas shooter as he exits his car and starts shooting. The shooter is dead as well as many others, including children pic.twitter.com/fElCHO2XUo

— • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) May 7, 2023