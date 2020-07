Nuevo decreto para evitar suspensiones y despidos

Una empleada del gremio denunció a la conducción del Sindicato Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines (SOEIFEPVA) por violación de leyes laborales y amenazas para que desista de su postura.

Se trata de una mujer migrante, madre soltera de dos niños menores de 10 y 12 años, en relación de dependencia con el SOEIFEPVA, a quien le negaron el otorgamiento de la licencia, en el marco del decreto del gobierno nacional en el marco de la pandemia, para que pueda cuidar a sus hijos.

La denuncia apunta a la comisión directiva que encabeza el secretario general del sindicato, Clay Eloy Jara Toledo, por violar normativas laborales y, además, no cumplir con el pago de aportes.

En una presentación ante Trabajo, la empleada relató que solicitó la licencia ya que, ante la suspensión de las clases escolares presenciales y al estar sola en el país, no pudo delegar el cuidado de sus hijos a un tercero, y por ende, asistir a su puesto de trabajo.

“Me han causado daño tanto económico y moral, ya que me han quitado parte de mi salario solo me esta pagando la ATP y el resto no me cancelan”, describió la trabajadora, al solicitar la intervención de Trabajo.

La mujer asegura tener el telegrama enviado por el sindicato con la negativa de licencia en contramano a lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández en los decretos de necesidad y urgencia.

También alertó sobre incumplimiento del pago del medio aguinaldo. Y, además, agregó: “Llamé al ANSES por mi salario familiar y me informaron que la empresa informó que el mes de mayo no trabajé y no declararon nada de mis aportes“.

“Me quieren echar y me llamaron a negociar diciéndome que ellos tenían poder y conocidos. Yo me encuentro vulnerable ante esta situación ya que tengo dos niños que alimentar y brindarles un techo y me quieren echar”, termina el pedido de ayuda ingreso por mesa de entradas a la cartera laboral.

La denuncia fue recepcionada por funcionarios del ministerio de Trabajo y las autoridades competentes tomarán cartas en el asunto en las próximas horas.