Nuevo round entre el Gobierno y Ciudad: proponen que este año los estudiantes tampoco repitan pero CABA se opone

El Gobierno nacional llevó la propuesta al Consejo Federal de Educación para impedir la repitencia en el ciclo lectivo 2021, esta medida ya había sido adoptada el año anterior. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la rechazó se volvió a abrir una nueva grieta entre ambos.

Nicolás Trotta, ministro de Educación, lo confirmó en diálogo con TN donde explicó que quieren “extender el concepto de unidad pedagógica, donde haya un encuentro en pequeños grupos entre la maestra, el profesor y los estudiantes que tengan la figura de promoción acompañada”.

“¿Qué estamos planteando nosotros en la excepcionalidad de la pandemia? Los aprendizajes que quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta de este año. Intensificar los aprendizajes no se traduce en ver lo mismo más rápido, es una propuesta pedagógica distinta, que tiene que garantizar esos aprendizajes con una propuesta distinta en cuanto a los contenidos”, manifestó.

Para argumentar este pedido explicaron que “el 2021 también fue el año de la pandemia” y las modalidades virtuales y presenciales fueron intermitentes en distintos lugares de la Argentina de acuerdo a su situación epidemiológica.

La ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, explicó que este año permitió mayor presencialidad en las aulas: “Sí se considera nuevamente como un ciclo, lo que se está diciendo es que no habría repitencia, que todos los chicos pasan igual. Para poder tomar esa decisión se tiene que votar en el Consejo Federal Educativo, no es una decisión que puede tomar de manera unilateral el ministro Trotta”.

Acuña manifestó: “Nosotros a priori, y a otros provincias que también lo manifestaron, no estamos de acuerdo con esto. Ya no solo no evaluamos, sino tampoco consideramos ni les decimos a los chicos lo que necesitan aprender, da lo mismo. El año pasado, los invito a que hablen con cualquier rector de una escuela secundaria y pregúntenles qué pasó una vez que se tomó la decisión de tener una unidad académica entre los dos años. El año pasado tenía sentido porque no tuvieron presencialidad ninguno de los chicos de la Argentina y veníamos de un año muy particular”.

“Los chicos dejaron de conectarse a los zoom, los chicos dejaron de estudiar, porque total pasaban. Es un desincentivo absoluto para los chicos para seguir estudiando, porque total no hay consecuencias. Estudio o no estudio, da lo mismo paso de año o paso de grado”, cerró.