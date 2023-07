«Nunca fuiste cocinero»: la curiosa interna entre el chef de Macri y Martiniano Molina en el PRO

La interna del PRO en la previa de las PASO sumó a comienzos de esta semana un capítulo inesperado, que se disparó a raíz de un tuit de Martiniano Molina, aliado de Horacio Rodríguez Larreta y precandidato a intendente en Quilmes. El ex jefe comunal se refirió a las supuestas ‘burlas’ que recibe en redes sociales por su oficio de cocinero y a continuación llegó la sorpresiva respuesta de Dante Liporace, ex cocinero de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. «Nunca fuiste cocinero«, retrucó provocativamente el chef del ex presidente.

La tensión entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, sigue entendiéndose a un mes de disputarse las PASO. Pero esta vez, la confrontación fue protagonizada por otros interlocutores: Martiniano Molina y Dante Liporace, cercanos a Rodríguez Larreta y a Macri, respectivamente.

“Entro muy poco, pero me llamó la atención cómo se ‘burlan’ de mí por ser cocinero”, tuiteó Molina el domingo 2 de julio.

«Estoy muy orgulloso de mi oficio, lejos está de ofenderme. Además quienes lo usan como un insulto, ¿de qué trabajan?», interrogó el precandidato larretista.

Un día más tarde, Dante Liporace respondió a la publicación de Martiniano con un provocativo mensaje.

«Pero aparte se equivocan, nunca fuiste cocinero”, remarcó el ex chef de la Casa Rosada.

Martiniano objetó las acusaciones de «tibieza» dirigidas a Rodríguez Larreta

Recientemente, Martiniano Molina fue entrevistado por Luis Novaresio en el programa +Entrevistas y además de plantear una campaña con eje en la problemática de la inseguridad que afecta al municipio, defendió la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.

«Si confundimos tibieza con no gritar, no agredir y demás, la verdad que es un error. En realidad, Horacio es un tipo realmente ordenado, que no agrede, que labura 16 horas por día y que se pone de acuerdo para hacer transformaciones profundas», argumentó el precandidato a intendente de Quilmes.

A su vez, Martiniano subrayó que Rodríguez Larreta «transformó barrios y descentralizó los organismos de gobierno y los puso en los lugares más picantes».

