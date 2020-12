OBAMA II | 7 miradas

Las memorias de Barack Obama, “Una tierra prometida “ya están en venta, también en la Argentina.

Entre paréntesis hay un histórico corte entre el ex presidente de los Estados Unidos y Cristina Kirchner. Se remonta al caso de las valijas de Guido Antonini Wilson; la incautación de material transportado por un avión militar norteamericano, a la disputa con los holdouts, y al memorándum del gobierno con Irán-. Washington recuerda éstos y otros desplantes, incluyendo la humillante recepción que los Kirchner propinaron al presidente Bush de la mano de Hugo Chávez. Los imperios son memoriosos.

Con un anticipo récord de 65 millones de dólares, la editorial Penguin Random House, recuperará bien pronto la inversión por este libro. Se trata de una poderosa reflexión sobre el proyecto americano, junto con las claves y nueva información sobre los momentos cruciales de la Administración Obama. En la revista The Atlantic, Obama se refiere al propósito del libro:

“Esperaba dar una imagen honesta de mi tiempo en el cargo, no sólo un registro histórico de los principales acontecimientos que ocurrieron durante mi mandato y de las figuras importantes con las que interactué, y también un relato de algunas de las corrientes políticas, económicas y culturales que ayudaron a determinar los desafíos a los que se enfrentó mi administración y las decisiones que mi equipo y yo tomamos en respuesta. Siempre que fue posible, quise ofrecer a los lectores una idea de lo que es ser el presidente de los Estados Unidos; quise correr un poco la cortina y recordar a la gente que, a pesar de todo su poder y pompa, la presidencia sigue siendo sólo un trabajo y nuestro gobierno federal es una empresa humana como cualquier otra, y los hombres y mujeres que trabajan en la Casa Blanca experimentan diariamente la misma mezcla de satisfacción, decepción, fricción en la oficina, errores y pequeños triunfos que el resto de sus conciudadanos. Por último, quería contar una historia más personal que pudiera inspirar a los jóvenes que se plantean una vida de servicio público: cómo mi carrera en la política comenzó realmente con la búsqueda de un lugar en el que encajar, una forma de explicar las diferentes vertientes de mi confusa herencia, y cómo sólo enganchando mi vagón a algo más grande fui capaz de localizar finalmente una comunidad y un propósito para mi vida.”

Sobre su debate con las autoridades chinas para tratar el tema del cambio climático, leitmotiv del Partido Demócrata, en particular con el entonces premier Wen Jiabao, no solo es de gran interés, sino de una elegante informalidad.

“–Señor primer ministro, se nos acaba el tiempo –dije–, así que permítame que vaya al grano. Imagino que, antes de que yo entrase en esta sala, el plan era que todos ustedes se fuesen de aquí y anunciasen que Estados Unidos era responsable del fracaso a la hora de alcanzar un nuevo acuerdo. Creen que si se resisten durante un tiempo suficientemente largo, los europeos desistirán y firmarán otro tratado del estilo del de Kioto. Lo que ocurre es que yo les he explicado con toda claridad que no puedo hacer que nuestro Congreso ratifique el tratado que ustedes quieren. Y no hay ninguna garantía de que los votantes europeos, canadienses o japoneses vayan a estar dispuestos a seguir colocando a sus industrias en situación de desventaja competitiva y a seguir dando dinero para ayudar a los países pobres a lidiar con el cambio climático mientras los mayores emisores del planeta se desentienden de la situación.”

“[…] Una vez que los intérpretes terminaron de transmitir mi mensaje, el ministro chino de Medioambiente, un hombre fornido, de cara redonda y con gafas, se puso en pie y empezó a hablar en mandarín, elevando la voz y gesticulando en mi dirección, con el rostro enrojecido por la indignación. Así siguió un par de minutos, sin que el resto de los presentes tuviésemos muy claro qué pasaba, hasta que el primer ministro Wen levantó una mano fina y venosa y el ministro se sentó de forma abrupta. Reprimí las ganas de reír y miré a la joven china que hacía de intérprete para Wen.”

“–¿Qué ha dicho mi amigo? –pregunté–. Antes de que pudiera responderme, Wen movió la cabeza y murmuró algo. La intérprete asintió y se volvió hacia mí.”

“El primer ministro Wen dice que lo que el ministro de Medioambiente ha dicho no tiene importancia –explicó–. Y pregunta si tiene usted aquí el acuerdo que propone, para que todos puedan volver a revisar la redacción concreta.”

“Hizo falta otra media hora de tira y afloja, con los otros líderes y sus ministros mirando por encima de mi hombro y el de Hillary mientras yo subrayaba a bolígrafo algunas de las frases del arrugado documento que había llevado en el bolsillo, pero cuando salí de la sala el grupo había aceptado nuestra propuesta. Volví corriendo al piso de abajo, y dediqué otros treinta minutos a conseguir que los europeos aceptasen los ligeros cambios que los líderes de los países en desarrollo habían pedido. La nueva redacción se imprimió y se distribuyó a toda prisa. Hillary y Todd hablaron con los delegados de otros países clave para que contribuyeran a ampliar el consenso. Hice una breve declaración ante la prensa en la que anuncié el acuerdo transitorio, tras la cual reunimos a nuestra comitiva y salimos pitando hacia el aeropuerto.”

“Llegamos con diez minutos de margen respecto a nuestra hora límite para despegar.”