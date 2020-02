Obra social docente paraliza su servicio en reclamo de sueldos adeudados

El Sindicato de Trabajadores de la Obra Social para la Actividad Docente (SiTOSPLAD), inició este viernes una “retención de tareas y asambleas permanentes” en reclamo de la regularización de sueldos adeudados. “Hasta ahora, cobraron $12.000 solo el 60% del personal”, denunciaron.

La Obra Social para la actividad Docente (Osplad), quien es conducida por los gremios CTERA, AMET y Saeoep, aseguró que lo que resta abonar a los trabajadores será otorgado “a medida que ingresen los fondos necesarios”.

Dirigentes de SiTOSPLAD detallaron que “los trabajadores de la Osplad garantizan la prestación de los servicios de salud a 170 mil afiliados en todo el país pero no pueden pagar alquiler, tarjetas de crédito y servicios, por lo que acumulan deudas por intereses usureros, en tanto la patronal sindical no honra sus deudas y no se hará cargo del daño económico que produce el incumplimiento”.

“El desdoblamiento del pago se produce en un contexto de emergencia salarial para los 1.480 trabajadores de la Osplad, que en los dos últimos años perdieron más del 50 por ciento del poder adquisitivo”, advirtieron.

Desde el gremio pidieron a la obra social que deponga su actitud y cumpla con las obligaciones correspondientes.

