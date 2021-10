Obtiene dictamen proyecto para derogar ley que prohíbe a las mujeres trabajar en ciertas actividades

Este lunes la Cámara baja de la Nación avanzó sobre el proyecto que busca derogar una ley que rige desde 1924 que prohíbe a las mujeres trabajar en determinadas actividades. La iniciativa obtuvo dictamen con todas las voces a favor.

Se trata de la ley 11.317 que no solo deja afuera a las mujeres de trabajos que requieren de gran fuerza corporal (los denominados pesados), sino además rubros como venta de bebidas alcohólicas, según lo planteo la legisladora nacional por Santa Fe, Patricia Mounier.

“Debatimos un proyecto de orden de derogación de una ley de 1924 que determinaba los trabajos que las mujeres no podíamos hacer. Las mujeres estamos dispuestas a no bajar los brazos en la ampliación de derechos. En este camino reclamamos la participación real y efectiva de las mujeres en los espacios sindicales y en la misma fuente de trabajo”, destacó la dirigente.

La también adjunta de Sadop Santa Fe y secretaria de Derechos Humanos de Sadop Nación también subrayó que “tuvieron que pasar 100 años para que nos demos cuenta de cuantas normativas hay que modificar dentro de la ley de Contrato de Trabajo”.

La propuesta plantea promover la equidad laboral y culminar con la prohibición de contrataciones de mujeres en ciertas actividades. Además se aclara que la norma se deroga sin prejuicio de la legislación posterior que se sancionó para evitar y castigar el trabajo infantil en tareas peligrosas o insalubres.

“Como decimos las mujeres sindicalistas el trabajo no tiene género. Y todos sabrán que en este camino no solo estamos reclamando esto sino que además estamos planteando un montón de cuestiones más que tienen que ver con la participación real y efectiva de las mujeres no solamente en los ámbitos de decisión sino también en las propias fuentes de trabajo”, remarcó Munier en su participación en la Comisión.

Debatimos un proyecto de orden de derogación de una ley de 1924 que determinaba los trabajos que las mujeres no podíamos hacer. Las mujeres estamos dispuestas a no bajar los brazos en la ampliación de derechos. En este camino reclamamos la participación real y efectiva de las mujeres en los espacios sindicales y en la misma fuente de trabajo.

A su vez, la diputada nacional y titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, pidió observar en detalle que se trata de una ley de 100 años que impide trabajar a las mujeres en muchas actividades, y que es una norma que tiene 28 artículos de los cuales 8 fueron derogados a lo largo del tiempo.

“En 1924 tal vez era una ley justa, pero a lo largo del tiempo devino en una norma discriminatoria para acceder al trabajo con libertad y también para contratar con libertad”, planteó la presidente de la Comisión.

Entre las actividades que están prohibidas se encuentran destilación del alcohol y la fabricación o mezcla de licores; fabricación de colorantes tóxicos, explosivos; carga y descarga de navíos; canteras o trabajos subterráneos; maquinistas; engrasado o limpieza de maquinaria; fundición de metales, entre otras.