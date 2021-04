Obtuvo dictamen el proyecto que modifica el impuesto a las ganancias de sociedades

Debate por impuesto a las ganancias de sociedades. Foto: Twitter diputados.

Mediante videoconferencia, la comisión de Presupuesto y Hacienda le dio dictamen de mayoría al proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias para Sociedades de Capital, con el que se busca aliviar la carga fiscal al 90% de las empresas pequeñas y medianas, y podrá ser llevado al recinto.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el proyecto tendrá un impacto fiscal positivo de 320 mil millones, tomando como base de comparación la alícuota del 25% vigente.

El titular de la Comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), explicó que se sumarán dos agregados al texto del Poder Ejecutivo, en relación a favorecer la inclusión de mujeres y trans en directorios de empresas y aclarar que no se modifica el alcance vigente de tributación al 41,5% de las rentas de casinos, juegos de azar y apuestas.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El texto de la iniciativa prevé una rebaja en la carga tributaria para nueve de cada diez empresas. La iniciativa del Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Para una ganancia imponible de hasta $5.000.000, se propone que las empresas paguen una alícuota del 25%; entre $5.000.000 y $20.000.000, un 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a $20.000.000, un 35%.