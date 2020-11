Ocampo: “Hay tensiones, divisiones y planteos sobre liderazgos” en Juntos por el Cambio

Martn Ocampo, ex ministro de seguridad y actual legislador porteo por la UCR.

El legislador de la UCR porteña y exministro de Seguridad, Martín Ocampo, admitió que en Juntos por el Cambio (JxC) hay “tensiones, divisiones y planteos sobre liderazgos”, pero advirtió que el espacio debe “poner los pies sobre la tierra” y “fortalecerse” como oposición de cara a las elecciones legislativas del 2021.

En una entrevista con Télam, Ocampo sostuvo además que el expresidente Mauricio Macri “tiene cosas para aportar desde la experiencia” porque su “vida pública no está agotada en la Argentina”.

– Télam: Usted forma parte de la agrupación Radicales x Argentina. ¿Cuál es el posicionamiento dentro de Juntos por el Cambio?

– Martín Ocampo: Planteamos el rol que tiene que tener JxC ligado a dos obligaciones: la de ser oposición porque la gente nos votó para cumplir con esa misión y la de construir una alternativa política que le permita a la democracia argentina tener un sistema de alternancia. Sobre esas puntas se tiene que desenvolver este sector de la vida política nacional.

Proponemos que hay que fortalecer este espacio político, sobre todo, en este momento que hay más tensiones, divisiones y planteos sobre liderazgos. Es el momento de poner los pies sobre la tierra y fijarse en darle a la Argentina la posibilidad de alternancia y ser oposición frente a las políticas públicas con las que no estamos de acuerdo.

–T: ¿Y cómo es la relación política de la UCR con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta?

– MO: En la Ciudad, la UCR funciona integrada al Gobierno porteño al punto que nuestro espacio está representado por el ministro José Luis Giusti. Aun así, no significa que estemos de acuerdo en todas las políticas que se desarrollan en todos los lados del Gobierno.

Obviamente hay diferencias, pero son de políticas públicas, no de estrategia electoral ni de posicionamiento político. Entonces las cosas se van resolviendo. En la Ciudad no pasa lo que pasa a nivel nacional, donde hay mucha más efervescencia. Acá hay más capacidad de acuerdo. Hay buena sintonía entre Martín Lousteau y Rodríguez Larreta.

– T: Ese entendimiento podría anticipar la idea de que el senador Lousteau aspire a la Jefatura de Gobierno porteño?

– MO: El radicalismo tiene que tener un candidato en la Ciudad y sería Lousteau. Una vez que el partido tome la decisión, el resto deberá acompañar.

– T: Llegado el caso, ¿se piensa en una Primaria entre los candidatos a suceder a Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio?

– MO: Eso dependerá de cómo se construya toda la estructura electoral entre la Nacional y la Ciudad. Pero con Primarias o sin Primarias, vamos a seguir todos juntos y vamos a encontrar una manera de resolver las candidaturas para saber quiénes van a representar la propuesta política de Juntos por el Cambio.

-T: ¿Dentro de ese armado político, en qué lugar se ubicará el expresidente Mauricio Macri?

– MO: Macri tiene cosas para aportar desde la experiencia de un expresidente, ninguna persona que pasó por tamaña responsabilidad puede ser dejada de lado. Dependerá si tiene ganas. No creo que la vida pública de Macri en la Argentina esté agotada. Creo que parte del trabajo que tenemos que hacer entre todos en Juntos por el Cambio es encauzar cada una de las potencialidades de quienes lo integran para que sea constructivo para lo que viene.

– T: Dentro de pocos días se cumplirán dos años de su renuncia como ministro de Seguridad porteño por las fallas en el operativo policial previo al partido entre River y Boca en el estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores.

– MO: No fue agradable, pero me fui sabiendo que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad operativa sobre eso porque no tomé ninguna decisión sobre la organización de un partido de fútbol. No es una decisión de un ministro, fue un operativo policial, no tengo los conocimientos técnicos sobre eso.

– T: ¿Por qué renunció entonces?

– MO: Por responsabilidad política, porque yo era parte de un espacio político y estaba próxima la reunión del G20. Siempre hablé de responsabilidad política, nunca de mi responsabilidad como funcionario. El partido era importante y lo ocurrido tuvo mucha repercusión pública.