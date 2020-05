Ocaña«El Congreso no es un show personal, Sergio Massa»

Finalmente, ayer miércoles 06/05 se realizó el simulacro de sesión online de cara a la primera sesión de la historia en Diputados. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, estuvo al frente de la simulada sesión, que contó con unos 50 diputados de forma presencial y otros 150 conectados en forma remota a través de dispositivos informáticos. No obstante, hubo constantes fallas en el sistema, lo que generó la furia de algunos diputados de la oposición, como por ejemplo la legisladora Graciela Ocaña, quien disparó contra Massa: «El Congreso no es un show personal, Sergio Massa».

Una de las que denunció en redes las fallas del sistema fue la diputada Graciela Ocaña, que en su perfil de redes sociales posteó una imagen en la que se lee un error del servidor y detalló que los diputados de Juntos por el Cambio no pudieron ingresar al simulacro.

«Así no se puede votar, ni sesionar. Cuando pedimos la palabra usted se retiró. El Congreso no es un show personal Sergio Massa», escribió la legisladora, que agregó: «No es un problema de capacitación, es de sistema. Toda la tarde tuvimos problemas. Estábamos presente escuchando la reunión y sin embargo no figuramos en el recinto», sentenció.

Así no se puede votar , ni sesionar . Cuando pedimos la palabra usted se retiró. El Congreso no es un show personal. ⁦@SergioMassa⁩ pic.twitter.com/QNdYJqXfHQ — Graciela Ocaña (@gracielaocana) May 6, 2020

«No me puedo conectar, Presidente», clamaban varios diputados desde sus provincias. Algunos, como el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo, aseguró que nunca pudo ingresar en el sistema remoto de la Cámara.

Según se supo, al principio no hubo mayores dificultades para la conexión; los problemas sobrevinieron después, cuando Massa convocó a realizar un simulacro de votación.