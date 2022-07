Ocasio-Cortez y otras 16 congresistas fueron detenidas en una protesta a favor del aborto

Diecisiete diputadas demócratas de Estados Unidos, incluidas Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, fueron arrestadas este martes en una manifestación a favor del derecho al aborto cerca del Capitolio, informó la prensa local e internacional.

La policía del Capitolio dijo en Twitter que los manifestantes habían bloqueado el tránsito en una calle cercana y que recibieron tres advertencias antes de que los agentes realizaran los arrestos.

«Hicimos un total de 35 arrestos» por generar una multitud que obstruyó el tránsito, dijo la policía y precisó que. «ese número de arrestos incluye a 17 miembros del Congreso».

Ocasio-Cortez «fue arrestada» por agentes de la policía por desobediencia civil, reportó su equipo de comunicación a través de redes sociales.

En un video difundido en medios locales se observa a un agente de policía escoltando a Ocasio-Cortez, -quien lleva puesto un pañuelo verde en el cuello, símbolo del derecho al acceso al aborto- para que abandone la protesta en Washington.

Multiple members of Congress, including @AOC , being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw

«Hoy fui arrestada mientras participaba en una acción de desobediencia civil con mis compañeros miembros del Congreso afuera de la Corte Suprema», tuiteó Omar.

«¡Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para generar alarma sobre el ataque contra nuestros derechos reproductivos!», agregó, según la agencia de noticias AFP.

Además de Ocasio-Cortez y Omar, otras legisladoras también fueron retiradas de la manifestación, entre ellas Carolyn Maloney, Nydia Velazquez, Jackie Speier y Bonnie Watson Coleman, según la agencia ANSA.

Maloney dijo en un comunicado que «no hay democracia si las mujeres no tienen control sobre sus propios cuerpos ni pueden decidir sobre su propia salud, incluido el cuidado reproductivo».

Today, Congresswoman Escobar was arrested in front of the Supreme Court for proudly standing in defense of abortion access and reproductive freedom.

Our rights are on the line. #BansOffOurBodies pic.twitter.com/daL66p0LJD

— Rep. Veronica Escobar (@RepEscobar) July 19, 2022