«Ocuparán la Franja y cazarán a los líderes de Hamás allá donde estén»

Israel no perdona. Lo ha demostrado a lo largo de 75 años de conflicto y este último episodio no será la excepción. Los ataques de Hamás del pasado sábado tendrán una respuesta como nunca antes se ha visto. O por lo menos así lo ha reconocido su Gobierno, cuyos líderes militares han reiterado en varias ocasiones que la Franja de Gaza no volverá a ser lo que era. A los bombardeos masivos que han dejado un paisaje desolador en el enclave palestino le sigue ahora una ofensiva terrestre en la que la población civil se verá afectada una vez más. Este viernes el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha dado 24 horas a la población del norte de Gaza para abandonar la zona, una tarea imposible en tan poco tiempo, en palabras de la propia ONU. Pese a ello, la ofensiva no se frenará.

Más de treinta batallones y 300.000 reservistas han sido movilizados y puestos en disposición de actuar en el momento que el Gobierno israelí lo ordene. «Están listos para ingresar en la Franja de Gaza», ha dicho Roni Kaplan, portavoz del Ejército. Israel ha pedido a los gazatíes que se desplacen al área de Wadi Gaza, al sur del enclave, insistiendo en que solo podrán regresar cuando otro anuncio lo permita. Cerca de 1,1 millones de personas buscan refugio ante el inicio de la ocupación militar israelí de la Franja.

Una ofensiva terrestre apoyada desde el aire

La superioridad del Ejército israelí sobre Hamás se acrecenta por el encajonamiento del enclave palestino. La Franja de Gaza tiene un una fachada marítima que se puede bloquear con la Armada israelí, de tal manera que no puedan entrar ni salir ni buques ni lanchas. Por otro lado, el extremo sur cuenta con una frontera terrestre con Egipto, cerrada permanentemente al transito de personas. Por último, tanto al norte de Gaza (de unos 10 km de ancho) como al este (40 kilómetros de largo) se encuentran las fronteras terrestres con el Estado hebrero, por donde la ofensiva militar podría entrar relativamente fácil con apoyo aéreo.

La Franja de Gaza ha sido durante las últimas décadas foco recurrente de conflictos y tensiones entre palestinos e israelíes. EUROPA PRESS

El teniente general Gan Pampols asegura a 20minutos que uno de los primeros pasos de esta operación israelí será despejar la infraestructura, los túneles y todos los depósitos que tiene Hamás. «Israel elegirá unas zonas donde pueda iniciar una penetración con unidades pesadas, protegidas para evitar en la medida de lo posible bajas», afirma, aunque añade que para ello primero tendrán que asegurarse de que está limpia de minas, trampas explosivas o IED (artefactos explosivos improvisados).

Según Pampols, esto se complementará con apoyo de fuego terrestre y aéreo, para así crear una zona entre Israel y Gaza «de profundidad variable», que podrían ser un par de kilómetros, en la que no haya absolutamente nada.

Pese a la diferencia entre ambos contendientes y la dificultad que podría tener Hamás para resistir, el teniente general advierte de que avanzar no significa que puedan mantener el terreno ocupado. «Hamás utiliza con mucha eficacia una red vastísima de túneles que en determinadas zonas cruzan por debajo y entran en territorio israelí. Es lo que utilizan a veces para las infiltraciones y, sobre todo, es lo que están utilizando ahora para protegerse, porque Hamás en este momento no está en la superficie, sino que está o fuera de la propia Gaza o bajo tierra», explica Gan Pampols, que considera que estos túneles serán también un elemento a tener en cuenta para los israelíes.

Netanyahu ya ha dejado claro que su objetivo es eliminar a todos los militantes de Hamás y para ello considera esta ofensiva fundamental. «Israel va a ocupar la Franja de Gaza y después irá a por el personal y los líderes de Hamás. Van a a dedicarse a cazarlos allá donde estén«, dice el teniente general. Aunque se especula que el líder de Hamás, Ismail Haniya, está en Qatar y que otros podrían estar en Líbano o Irán, «Israel ya ha demostrado a lo largo de la historia que cuando fija un objetivo acaba consiguiéndolo».

¿Un corredor humanitario exprés?

Mientras tanto, miles de palestinos han abandonado ya sus hogares en el norte de Gaza en respuesta al ultimátum de Israel. Medios palestinos han confirmado los desplazamientos masivos, al tiempo que llegan las imágenes de palestinos huyendo de sus hogares. Gran parte de los desplazados se está repartiendo entre escuelas de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA, y domicilios de familiares o conocidos en la zona sur.

Para el teniente coronel Manuel Morato, uno de los aspectos más preocupantes de esta ofensiva es que se enfrenta un Ejército contra una organización armada que, pese a estar preparada, no utiliza campos o puntos que pueden ser críticos militarmente, por lo que «atacarán zonas sumamente poblada en las que las consecuencias para la población civil serán importante». «No hay forma humana de ser selectivo. Desde el punto de vista militar no es posible ser quirúrgico en el ataque a Gaza. La población va a ser masacrada», explica el teniente coronel.

Pese al ultimátum, lo cierto es que en estos días de conflicto no se ha establecido ningún corredor humanitario. «No solo habría que determinar el corredor físicamente, sino también proporcionar los medios suficiente para salir», afirma el teniente coronel. Según medios locales, Hamás ha acusado a Israel de «crear confusión entre los ciudadanos y dañar la cohesión del frente interno», e instó a «ignorar los intentos de la ocupación dentro del ámbito de la guerra psicológica». Además, un portavoz de Hamás ha desmentido a Fox News que sus fuerzas estén impidiendo a los civiles que abandonen sus hogares.

Tanto Israel como Egipto se han negado a recibir a los palestinos. En el caso de este último ha aceptado enviar ayuda humanitaria, pero no refugiados. «Un corredor humanitario es una zona donde no hay fuegos. Se pinta una No Fire Lines y dentro de esa línea se permite el movimiento de salida de determinados colectivos«, afirma Gan Pampols. Sobre la posibilidad que salgan también milicianos de Hamás, asegura que en estos corredores se «crean filtros para que nadie salga con armas y sin identificar».

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha reclamado un alto el fuego «inmediato» y ha advertido ante el ultimátum israelí que no hay «ningún lugar seguro» al que puedan huir. «El número de niños y niñas muertos aumenta en Gaza cada hora», ha lamentado un portavoz de la agencia, James Elder, que también ha reclamado la liberación inmediata de los menores retenidos como rehenes por parte de los milicianos palestinos.

Militares españoles entre Hezbolá e Israel

Mientras en el la Franja de Gaza se preparan para la ofensiva, al norte de Israel se ha abierto un nuevo frente. Los bombardeos entre el grupo paramilitar Hezbolá, que controla el sur del Líbano, y las tropas israelíes amenazan con desestabilizar la zona. En esta región un contingente español dirige la misión de la Naciones Unidas para mantener la paz en la frontera: la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano).

Aunque se ha especulado con una intervención de Hezbolá (financiado por Irán) en el conflicto actual entre palestinos e israelíes, los expertos militares consultados por este periódico creen poco probable que por el momento el conflicto escale al Líbano. De todas formas la misión de la FINUL no intervendría en el conflicto, ya que es una fuerza de mantenimiento de la paz, no de imposición. Por lo tanto, las tropas españolas no entrarían en ningún caso en combate y de comenzar una guerra en esta región esta misión podría incluso terminar y replegarse.